Ben Affleck y Jennifer López: sus ‘diferentes estilos chocan’ y causan ‘tensión’ en el matrimonio

Los rumores de una posible separación entre Jennifer López y Ben Affleck inician otra vez. La última información compartida a PEOPLE por fuentes cercanas a ambos alega que ya no viven juntos y que tienen estilos muy distintos de manejar diferentes situaciones.

Durante el fin de semana fueron fotografiados sonriendo juntos y continuaron usando sus anillos de boda en público, aunque múltiples fuentes indicaron a PEOPLE que hay tensión en el paraíso.

” Simplemente tienen enfoques muy diferentes cuando se trata de la atención de los medios. Ben odia toda atención y eso lo hace sentir muy incómodo. Jennifer siempre ha tenido un enfoque diferente”, dice una fuente.

Alegaciones que provienen de la industria cinematográfica informaron que Affleck, de 51 años, “siempre ha estado impresionado” por la ética de trabajo y el éxito de López en la industria, sin embargo, “compartir siempre su vida no es su manera”.

” Aunque él admira eso de ella, no lo hace feliz y causa estrés en su vida y luego en la de ella. No hay duda de que sus diferentes estilos chocan”, agrego la fuente.

Una tercera persona, del mundo de la música, dice que López, de 54 años, “necesita esa expresión, pero Affleck simplemente no se siente cómodo ofreciéndola”.

” Después de un tiempo esto provoca tensión en la relación”, dice la fuente. “Él es más introspectivo y privado. A ella le gusta abrir su corazón a sus fans y al mundo. Esto los hace considerablemente diferentes, y ha sido difícil en la relación del día a día”.

” Siempre ha habido choques en sus estilos, en cómo manejan los problemas y en sus acciones, pero nada ha detenido su amor a lo largo de los años”, dice la fuente. “Ésta es una gran historia de amor”.

Los representantes de López y Affleck no han respondido a las solicitudes de comentarios de PEOPLE.

Un pasado amoroso

Jennifer López y Ben Affleck se conocieron en 2001 cuando cruzaron caminos en el set de rodaje de “Gigli”. A pesar de la película considerarse un fracaso, generó una buena relación entre ambos que pronto se convertiría en algo más.

A finales de 2002 se comprometieron, pero en septiembre del año siguiente, dos días antes de casarse, anunciaron que posponían la boda y en enero de 2004 terminaron la relación.

Diecisiete años, diferentes parejas y cinco hijos después por separado, la dupla se reencuentra en 2021 y comienzan los rumores nuevamente. Viajan juntos y dan inicio los planes a futuro. Se comprometen y se casan y van de luna de miel en dos ocasiones.

La vida juntos parece ir viento en popa hasta que en marzo de 2024 empiezan los rumores de que la relación no va bien.

Documental, música, gira y declaraciones

López, que se está preparando para una gira y el lanzamiento de su nueva película de ciencia ficción Atlas en Netflix, estrenó recientemente un álbum, This Is Me... Now, y una película que lo acompaña que se inspiró en su romance con Affleck. Con él llegó un documental, titulado The Greatest Love Story Never Told, en el que Affleck participó y habló sobre su matrimonio.

”Al volver a estar juntos, dije: ‘Escucha, una de las cosas que no quiero es una relación en las redes sociales’”, dijo Affleck en el documental. “Entonces me di cuenta de que no es justo preguntarlo. Es algo así como si te casaras con el capitán de un barco y dijeras: ‘Bueno, no me gusta el agua’.

El actor, que comparte tres hijos con su ex esposa Jennifer Garner, luego se llamó a sí mismo y a López “dos personas con diferentes tipos de enfoques que intentan aprender a llegar a un acuerdo”.

Al mismo tiempo, López, que tiene dos hijos con su exmarido Marc Anthony, reconoció en el documental que no creía que Affleck estuviera “muy cómodo conmigo haciendo todo esto”, en términos de alejarse de su vida privada por ella.

”Él me ama, sabe que soy una artista y me apoyará en todo lo que pueda porque sabe que no puedes impedirme hacer la música que hice”, dijo. “Pero eso no significa que se sienta cómodo siendo la musa”.

Durante una proyección del 13 de febrero de “La mejor historia de amor jamás contada”, López se emocionó cuando agradeció a Affleck en un discurso: “Existe la persona que me inspiró esto, que me ha inspirado toda mi vida. Y sé que odia que yo estoy haciendo esto ahora mismo... Él simplemente dice: ‘¡Por favor, cállate’! Y yo digo que no, te amo y gracias por creer en mí y ayudarme a creer en mí misma”.

Ambas estrellas han hablado sobre lo que salió mal en su relación anterior y cómo las cosas cambiaron cuando volvieron a estar juntos.

Como López le dijo a PEOPLE en febrero de 2022: “Hemos estado en el juego ante el ojo público el tiempo suficiente para saber quiénes somos como personas y qué es lo que realmente importa y lo que no importa... Realmente vivimos nuestras vidas de una manera en la que podemos estar orgullosos de ello y nuestros hijos también”, explicó.

“Simplemente operamos desde un lugar de amor y respeto por todos en nuestras vidas y eso es muy importante para nosotros”.

Añadió en ese momento: “Sabemos cuál es la verdad [y] la consideramos sagrada”.