Chappell Roan se corona como la mejor artista nueva de la 67 edición de los Grammy

El fenómeno estadounidense Chappell Roan se coronó este domingo como la mejor artista nueva de la 67º edición de los Grammy y exigió a las discográficas salario y condiciones dignas de trabajo para los artistas emergentes.

“Me prometí a mí misma que si alguna vez ganaba un Grammy y me ponía aquí delante de las personas más poderosas de la música, exigiría que las discográficas y la industria, que lucra con millones de dólares de los artistas, ofrecieran un salario digno en sanidad especialmente a los artistas en desarrollo”, dijo Roan, de 26 años, en el escenario.

La cantante de ‘Good Luck, babe!’ explicó que ella misma había sufrido de las precarias condiciones que estas empresas ofrecen a los músicos emergentes cuando fue despedida de la discográfica para la que trabajó desde que era menor de edad: “Me sentí traicionada por el sistema”, afirmó.

“Cuando me despidieron, no tenía ninguna experiencia laboral y, como a la mayoría de la gente, me costó encontrar trabajo en la pandemia y no podía permitirme un seguro médico (...) Las discográficas deben tratar a sus artistas como empleados valiosos, con un salario digno, seguro médico y protección”, concluyó.

Roan también competía por este galardón, uno de los cuatro más importantes de la noche, contra Sabrina Carpenter, Doechii, Teddy Swims, Shaboozey, Benson Boone, RAYE y Khruangbin.

Chapelle Roan, nombre artístico de Kayleigh Amstutz (Willard, Missouri, 1998), firmó su primer contrato discográfico en 2017, con 19 años, basado en el single ‘Die young’, que había subido previamente a Youtube.

Pero el tema que la catapultó a la fama fue ‘Pink Pony Club’, en 2023, mismo año en el que publicó su primer álbum, ‘The Rise And Fall Of A Midwest Princess’, un éxito que tardó en cuajar, pero que se convirtió en un éxito en el Festival de Coachella de California del pasado año, donde pronunció la frase “soy la artista favorita de tu artista favorito”.

La cantante ha destacado también por su irreverencia frente a los medios de comunicación y se ha convertido en un icono de la comunidad LGTBI, a la que pertenece, también habla abiertamente de la sexualidad femenina en sus canciones.