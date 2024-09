Charlie Puth se casa con Brooke Sansone en la casa de su familia en Montecito

El cantautor, Charlie Puth de 32 años, y la coordinadora de relaciones públicas Brooke Sansone de 25, se casaron el 7 de septiembre en la casa familiar de Puth en Montecito, California, según Vogue. Puth también confirmó las nupcias en una publicación de Instagram compartida el martes 17 de septiembre.

Sansone le dijo a Vogue que la pareja sabía que la propiedad familiar “ofrecería el escenario perfecto” para sus elegantes nupcias.

“Quería que nuestra boda combinara la tradición con la no convencionalidad moderna. Quería que cada detalle se sintiera relajado pero perfectamente, cuidadosamente seleccionado”, explicó. “Servir mini ‘hot dogs’ en bandejas de plata, por ejemplo, fue más que un simple detalle divertido. Fue un reflejo de mi amor por los estilos que combinan lo refinado con lo lúdico”.

Las festividades del fin de semana comenzaron con una cena íntima de ensayo en el San Ysidro Ranch, donde el presidente John F. Kennedy y Jackie Kennedy pasaron su luna de miel. La pareja y sus invitados cenaron en dos mesas largas, decoradas con velas, flores silvestres y faroles de papel. Sansone lució una gabardina vintage Chanel 2001 de Happy Isles para la ocasión, según Vogue.

Después de la cena, la fiesta se trasladó a la residencia de Puth, donde se sirvieron bebidas y postres en la cancha de tenis.

Al día siguiente, la pareja se dio el “sí, quiero” durante una ceremonia en la entrada de la casa, frente a un olivo, e intercambiaron anillos de oro casi idénticos con diamantes incrustados. “Queríamos que la ceremonia fuera súper simple, pero memorable”, dijo Sansone a Vogue, recordando: “Charlie y yo estábamos extrañamente relajados y en paz una vez que estuvimos los dos allí”.

Ella continuó: “Cuando estaba allí arriba, nunca me había sentido más conectada con Charlie, era como si el tiempo se hubiera detenido. Sin darnos cuenta, ambos habíamos incluido la misma frase en nuestros votos: ‘Siempre has sido tú’”.

Sansone lució un vestido sin tirantes con cola diseñado por Danielle Frankel. El diseño presentaba un corpiño de sarga de lana de seda estructurado y detalles de encaje en forma de hojas en el escote, así como una falda de organza de lino drapeada con apliques florales de encaje Chantilly cortados a mano, según Vogue.

Puth optó por un ‘look’ poco tradicional, luciendo una chaqueta de traje cruzada personalizada de Bode con ribete de encaje y puños holgados. Como detalle sentimental, los puños de su camisa blanca tenían las palabras “Nosotros, por siempre” bordadas en hilo rojo.

Después de la ceremonia, todos se reunieron para tomar cócteles en el patio de la piscina y luego se trasladaron a una carpa para la recepción. Sansone cambió su vestido formal por un vestido de Jil Sander, junto con tacones de malla de Neous.

Los recién casados hicieron su gran entrada con “Can’t Get Enough of Your Love, Babe” de Barry White y luego compartieron su primer baile con el clásico “Jersey Girl” de Bruce Springsteen, un guiño a los orígenes de su historia de amor en Nueva Jersey, según Vogue.

Sansone le dijo al medio que todo el fin de semana se sintió “como un sueño”.

“No podemos creer que todo haya terminado, pero tuvimos la mejor noche de nuestra vida”, dijo. “Estábamos muy contentos de tener a todos los que conocemos y amamos en una habitación”.

En su publicación de Instagram anunciando su matrimonio, Puth compartió una serie de fotos de la boda y escribió un conmovedor homenaje a su esposa. “Te amo Brooke... siempre lo he hecho, contigo soy mi mejor versión. Prometo que te amaré todos los días de esta vida, y aún más cuando pasemos a la siguiente. Brooke Ashley Sansone, y ahora serás Brooke Ashley Puth. Gracias por hacerme el hombre más feliz del mundo”. Concluyó el mensaje: “Siempre has sido tú”.

Puth y Sansone se comprometieron en septiembre de 2023, cuando el cantante de “See You Again” voló a la ciudad de Nueva York durante su gira de 2023 para proponerle matrimonio.

Se rumoreó por primera vez que los dos estaban saliendo después de que los vieron juntos asistiendo al Global Citizen Festival en la ciudad de Nueva York con miembros de su familia en septiembre de 2022.

El mes siguiente, en octubre de 2022, el cuatro veces nominado al premio Grammy compartió que él y Sansone se conocen desde la infancia. Explicó durante una aparición en The Howard Stern Show de SiriusXM que Sansone es alguien con quien creció en Nueva Jersey. Le comentó a Stern que ha sido “agradable” tener a alguien a quien conoce desde hace “mucho tiempo” a su lado.

“Ella siempre ha sido muy, muy amable conmigo”, continuó Puth. “Asumo que cuando los tiempos sean inevitablemente difíciles en el futuro, porque ¿qué es la vida sin valles y picos — ella también estaría ahí para mí”.

“Sinceramente, ahora me da mucho miedo la gente, no puedo caminar a ningún lado por cualquier razón, y creo que cuanto más sucede eso, más quiero retirarme con alguien que conozco desde hace mucho tiempo”, agregó. “Realmente no estoy interesado en salir como solía hacerlo y volverme loco”.

Si bien Puth compartió fragmentos sobre su romance con Sansone en el otoño de 2022, la pareja no hizo pública su relación hasta diciembre de ese año, cuando Puth compartió tiras de fotos de la pareja en un fotomatón en Instagram.

Poco después, Sansone se unió a Puth en la alfombra roja de la Gala Pre-Grammy de Clive Davis en Los Ángeles en febrero de 2023.

La pareja de recién casados ha sido parte de la vida del otro por un tiempo. Puth habló con Sansone durante un Instagram Live en 2019 y se refirió a ella cariñosamente como “Brookie”. El padre de Sansone, Paul Sansone Jr., confirmó que las dos familias se conocen desde hace mucho tiempo. En un tuit de 2014, escribió: “El hijo de mi amiga, Charlie Puth, en la alfombra roja de los Grammy. Muy genial y un gran chico”.

Siete meses después de su primera aparición pública juntos en febrero, Puth le hizo la pregunta. La pareja anunció su compromiso en una publicación conjunta en Instagram, con Puth escribiendo en el pie de foto: “Volé a Nueva York para pedirle a mi mejor amiga que se casara conmigo, y ella dijo que sí”.

El texto del mensaje continuaba: “Soy la mejor y más feliz versión de mí misma y todo es gracias a ti, Brookie. Te amo infinitamente, por los siglos de los siglos”.

La pareja compartió una serie de fotos de ellos mismos celebrando en el popular restaurante de pizzas Lucali, en Carroll Gardens, en Brooklyn. En la primera foto del carrusel, se podía ver a Puth y Sansone tomándose una selfie y sosteniendo copas de vino blanco, con el anillo de compromiso de Sansone visible en su mano izquierda.

Puth también incluyó una mirada de cerca al anillo en forma de lágrima en la siguiente foto, con la mano de Sansone capturada mientras tomaba otra porción de pizza de pepperoni.