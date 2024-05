Drake Bell detalla el abuso “espantoso” que sufrió mientras reflexiona sobre ‘Quiet on Set’

Drake Bell está listo para compartir más sobre su pasado.

En la serie documental de marzo Quiet on Set: The Dark Side Of Kids TV, el mundo se enteró de que el protagonista de Drake y Josh fue la víctima de abuso sexual previamente anónima por parte del ex entrenador de voz de Nickelodeon, Brian Peck, quien fue condenado en 2004.

Ahora, dos meses después, Bell reflexiona sobre el abuso de su pasado y por qué decidió compartir su historia con el mundo.

“Las cosas que me estaban sucediendo eran tan (es una palabra muy grande) pero espantosas”, dijo Bell a Kate Snow de Today sobre el abuso de Peck. “No sólo es muy difícil hablar de ello y expresarlo con palabras, sino que tampoco estoy en un ambiente en el que creo que [los productores del documental] quisieran poner eso en la televisión nacional. Es demasiado gráfico”.

También recordó una pintura de un payaso que Peck supuestamente tenía en su sala de estar y que había sido un regalo de John Wayne Gacy, un asesino en serie que fue condenado por asesinar al menos a 33 hombres y niños en la década de 1970.

“Me estaban sucediendo cosas en una habitación, donde había una pintura de uno de los asesinos en serie más prolíficos que se aprovechaba de niños jóvenes, mirándome”, recordó Bell, ahora de 37 años. “Así que eso me hace pensar: ‘¿Hasta dónde va a llegar esto realmente? ¿Hasta dónde puede llegar esto?’”.

Continuó: “El miedo llega a ser: ‘¿Voy a salir de esta habitación?’”.

Peck fue arrestado en 2003 después de que Bell le contó a su madre lo que había estado sucediendo. El ex entrenador de diálogo y actuación no refutó dos cargos que incluían acto lascivo contra un niño de 14 o 15 años por parte de una persona 10 años mayor y cópula oral de una persona menor de 16 años, según documentos judiciales vistos por E! News.

El hombre que ahora tiene 63 años finalmente cumplió más de un año de prisión, además de ser obligado a registrarse como delincuente sexual.

¡E! News contactó previamente a Peck para hacer comentarios, pero no recibió respuesta, pero luego de la participación de Bell en Quiet on Set, Nickelodeon le dijo a NBC News: “Ahora que Drake Bell ha revelado su identidad como demandante en el caso de 2004, estamos consternados y entristecidos por conocer el trauma que ha soportado y elogiamos y apoyamos la fuerza necesaria para salir adelante”.

Pero después de casi dos décadas de mantener en privado su participación en el juicio y la condena de Peck, hubo un factor importante que animó a Bell a presentarse: su hijo de 3 años, a quien comparte con su exesposa Janet Von Schmeling.

“Podría haber permitido que esto me destruyera o me hiciera más fuerte para él”, explicó, compartiendo cómo se preguntó: “¿Cuál es la historia que va a escuchar? ¿Alguien más le va a contar mi historia? ¿O estaré presente para contarle y compartir mi historia?’”

El actor de All That agregó más tarde: “A medida que crezca, mi esperanza es que pueda decir: ‘Mi papá pasó por eso. Y el hombre que conozco hoy es un héroe para mí’”.

Pero, aun así, Drake notó las emociones complicadas que surgieron al filmar Quiet on Set y compartir su historia.

“Me fui a casa pensando: ‘¿Qué he hecho?’”, recordó. “’Ahora el mundo va a saber esto. ¿Cómo lo van a recibir?’”

Continuó: “Cuando lo retienes en tu interior, es una batalla constante con tu mente que te pregunta: ‘¿Es esto mi culpa? ¿Por qué me pasó esto? ¿Qué me quitaron? ¿Seré deseado? ¿Se ha roto una parte de mí? ¿Me han quitado esa parte de mí?”

Pero ser honesto sobre su pasado y detallar su supervivencia también le ha dado a Bell un nuevo regalo: la capacidad de ayudar a su antiguo yo.

“Puedo volver con él y abrazarlo”, expresó. “’Van a tener tribulación, van a tener triunfo y van a tener tribulación otra vez. Pero sepan que lo superaremos. Estoy aquí para decirles que lo superaremos. Y ahora estoy en un lugar donde puedo regresar y puedo tomar tu mano y puedo acompañarte a través del fuego y salir por el otro lado”.

A pesar de todo lo que ha pasado, el cantante de “Found a Way” no necesariamente impediría que su hijo siguiera una carrera como actor.

“Es muy difícil decir que no inmediatamente, porque aunque soporté cosas indescriptibles, hubo momentos increíbles, experiencias increíbles”, reflexionó. “Lucho con lo malo. Pero luego, lo bueno que he experimentado y la forma en que el entretenimiento toca las vidas, y cómo nos conmueven las historias que contamos, escuchamos y miramos”.

Porque en medio de sus propias luchas, el rodaje se convirtió en una especie de santuario.

“Pero el set, para mí, cuando no estaba experimentando cosas con [Peck], fue mi escape”, dijo. “Y me sentí como en casa”.