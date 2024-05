Harry Styles y Taylor Russell se separan después de menos de un año de relación

El cantante de “Falling”, ganador de un Grammy, de 30 años, y la actriz de Bones and All Star, de 29, se separaron después de menos de un año de noviazgo, según informó la revista estadounidense PEOPLE. El Sun fue el primero en informar la noticia.

De momento no se conocen las razones por la cual la relación llegó a su ruptura. PEOPLE escribió en su portal web que intentó en varias ocasiones ponerse en contacto con los representantes de ambas celebridades, pero no han obtenido respuesta.

A principios de este mes, una fuente musical le dijo a PEOPLE que las cosas entre Styles y Russell iban bien casi un año después de estar vinculados, ya que los dos se estaban poniendo “bastante serios” después de viajar juntos y pasar tiempo en Inglaterra.

La fuente agregó que Styles es una “persona privada” y que él y Russell tenían “los mismos intereses” en mantener discreta su relación que terminó desde entonces.

Las especulaciones románticas en torno al músico de “As It Was” y la actriz de Lost in Space surgieron en junio de 2023 cuando fueron vistos juntos por primera vez. Al mes siguiente, se vio a Russell bailando en la sección VIP del concierto de Styles en Viena, Austria. Al día siguiente, la pareja fue vista disfrutando de un día por la ciudad, según un video de TikTok publicado por un fan.

Ese agosto, Styles y Russell fueron vistos juntos nuevamente, y el primero asistió a la gala de inauguración de la obra de Russell, The Effect, en el Teatro Nacional de Londres. Las fotos también mostraron a los dos acurrucándose en una fiesta posterior esa noche.

Ese mismo mes, en medio de rumores de relación, Russell habló con la revista The Face sobre su vida amorosa y con qué lucha. “Nunca voy a expresar voluntariamente todos mis sentimientos. Soy alguien que, de manera molesta y complicada, necesita que me pregunten y me saquen cosas para hablar de ello”, dijo la actriz. “Pero incluso entonces, pienso: ‘Lo siento, ¿es esto demasiado?’ Así que necesito una pareja que haga eso, o de lo contrario nunca funcionará”.

Russell y Styles serían vistos unas cuantas veces más a lo largo de su relación, incluso en un café en Londres en septiembre, en un concierto de U2 (donde Styles también estrenó su corte de moda) en Las Vegas en noviembre, y durante un paseo de ocio por el barrio londinense de Hampstead en enero.

Anteriormente, Styles estuvo vinculado con Olivia Wilde durante casi dos años antes de que los dos decidieran tomar un “descanso” de su relación en noviembre de 2022. Mientras tanto, Russell fue vinculada por última vez con su coprotagonista de Waves, Lucas Hedges.