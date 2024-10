Jennifer Lopez dice que está ‘emocionada’ de estar sola después de la separación de Ben Affleck: ‘No estoy buscando a nadie’

En una nueva conversación con la revista Interview publicada el miércoles 9 de octubre, la estrella habló con la comediante Nikki Glaser sobre una variedad de temas significativos, incluyendo su próxima película Unstoppable y lo que ha aprendido mientras navegaba por un año difícil, pero en última instancia esclarecedor.

“Es un proceso que dura toda la vida”, dijo López, de 55 años, sobre su búsqueda constante de autocomprensión y descubrimiento a través de los altibajos de la vida durante la entrevista, que se realizó el 10 de septiembre. “Creo que eso es lo que me encanta de la vida: que no hay un punto de llegada. Solo se puede mejorar y crecer si uno lo desea. Se trata de crecer o morir, y yo no quiero hacer la parte de morir”.

“Y sí, hay momentos en los que pensé que lo había resuelto, y luego la vida dice: ‘Te enviaremos otra cosa y veremos si caes en la trampa. Veamos si realmente has aprendido esa lección’. Y no había aprendido”, continuó.

En cuanto a su vida amorosa, López, quien solicitó el divorcio de Ben Affleck el 20 de agosto, agregó: “Ahora estoy emocionada, cuando dices que vas a estar sola. Sí, no estoy buscando a nadie, porque todo lo que he hecho en los últimos 25, 30 años, estando en estas diferentes situaciones desafiantes, ¿qué puedo hacer cuando soy solo yo volando por mi cuenta? ¿Y si soy libre?”.

Un punto muy brillante y motivo de orgullo para la actriz, cantante y productora fue compartir su nueva película Unstoppable el mes pasado en el Festival Internacional de Cine de Toronto, donde la película recibió una ovación de pie del público.

“Me sentí muy bien”, dijo sobre su asistencia al estreno de alto perfil en el TIFF el 7 de septiembre. “La película es realmente hermosa... Pude verla por primera vez con el público en Toronto, y a la gente le encantó y realmente respondió a la emoción de la película. Es una de esas grandes historias inspiradoras que creo que el mundo necesita ahora mismo”.

En la película biográfica de la vida real, López interpreta a Judy Robles, la madre de Anthony Robles (Jharrel Jerome). Anthony nació con una pierna y se convirtió en un luchador consumado que ganó un campeonato nacional de la NCAA. La película fue producida por Affleck, de 52 años, y la compañía de producción de Matt Damon, Artists Equity.

Durante la amplia entrevista con Glaser, de 40 años, López también habló más sobre cómo aprender a “ser bueno por uno mismo”.

López reconoció ante Glaser que pensaba que ya lo había entendido, pero que luego se dio cuenta de que todavía le quedaba trabajo por hacer: “El trabajo consiste en descubrirse a uno mismo. Es mirar atrás, a los sentimientos subyacentes y a los sistemas de creencias que tenemos sobre nosotros mismos que nos hacen tomar ciertas decisiones y crear ciertos patrones en nuestra vida”.

“Y entonces, cuando llegas a un punto en el que crees que has aprendido las lecciones, y luego te explota en la cara otra vez, te das cuenta de que, ‘Bueno, no lo he aprendido, ¿qué es lo que necesito analizar ahora mismo?’ Yo diría que nunca dejes de mirar hacia dentro, porque es muy fácil culpar a los demás”, continuó López.

Añadió: “Pero tienes que estar sano. Tienes que estar completo, si quieres algo más completo. Tienes que ser bueno por ti mismo. Pensé que lo había aprendido, pero no fue así. Y luego, este verano, tuve que decirme: ‘Necesito irme y estar sola. Quiero demostrarme a mí misma que puedo hacerlo’”. “

Cuando Glaser le preguntó si eso fue difícil, López no se inmutó. “Fue jodidamente difícil”, admitió.

“Se siente sola, desconocida, aterradora”, agregó. “Se siente triste. Se siente desesperada. Pero cuando te sientas en esos sentimientos y dices, ‘Estas cosas no me van a matar’, es como si, en realidad, fuera capaz de sentir alegría y felicidad por mí misma... Estar en una relación no me define”.

Durante el verano, López pasó un tiempo en los Hamptons con amigos y familiares, mientras que Affleck permaneció en Los Ángeles.

Incluso después de que López solicitara el divorcio, los dos aparentemente han seguido en términos amistosos. El 14 de septiembre, se reunieron para un almuerzo amistoso con cuatro de sus cinco hijos: los gemelos de 16 años de López, Max y Emme, y los hijos de Affleck, Seraphina, de 15 años, y Samuel, de 12.

López comparte a sus gemelos con su exmarido Marc Anthony, mientras que el ganador del Oscar comparte a Seraphina, Samuel y Violet, de 18 años, con su exmujer Jennifer Garner.

“Quieren mostrarles a los niños que las cosas son amistosas”, dijo previamente a PEOPLE una fuente cercana a la actriz. “Quieren seguir siendo amigables. Todavía hay mucho amor”.

“Seguirán centrándose en los niños”, pero “siguen avanzando con el divorcio”, dijo la fuente a PEOPLE.