Kanye West, también conocido como Ye, ha dado mucho de que hablar en las últimas semanas tras lo ocurrido en la alfombra roja de los Grammys, evento en el que fue acompañado por su esposa, Bianca Censori, quien posó practicamente desnuda frente a las cámaras. Junto a su pareja, fueron escoltados fuera de los galardones y desde entonces, aquella imagen se ha convertido en el foco mediático de la última semana.

“The best red carpet look of all time” (el mejor look de alfombra roja de todos los tiempos), dijo West en una publicación a través de X.

Las discusiones se alzaron sobre la relación entre ambos. Mientras unos alegan que la pareja tiene libertad de hacer lo que deseen como individuos, otros piensan que Censori es obligada por su esposo a vestir de esa forma. Esta última hipótesis pareció tomar mayor fuerza luego de otro tuit del rapero en el que alegó que “tengo dominio sobre mi esposa. Ella está con un multimillonario, ¿por qué iba a escuchar a ninguno de ustedes, estúpidos pobres?”.

Así, el rapero ha lanzado todo tipo de comentarios en sus redes sociales y que van por encima de las normas de la plataforma de Elon Musk.