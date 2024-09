Kate Middleton comparte un mensaje poco común sobre su trabajo en la realeza en medio de su tratamiento contra el cáncer

El 6 de septiembre, la Princesa de Gales, de 42 años, escribió una publicación en X e Instagram Stories para las cuentas oficiales que comparte con su esposo, el Príncipe William, para felicitar al aventurero y presentador de televisión Dwayne Fields por convertirse en el nuevo Jefe Scout de Scouts UK. En 2020, la Princesa Kate se convirtió en copresidenta de la organización, trabajando junto al primo de la Reina Isabel, el Príncipe Eduardo, Duque de Kent.

”Encantada de dar la bienvenida a @DwayneFields como el nuevo Jefe Scout del Reino Unido”, escribió la Princesa de Gales. “Los Scouts son una organización increíble, que enseña #SkillsForLife y marca una gran diferencia para los jóvenes de todo el país”.

”¡Espero trabajar contigo!”, escribió la realeza, firmando la publicación con una “C”. El príncipe William y la princesa Kate son conocidos por firmar las publicaciones en las redes sociales con las iniciales de sus nombres como una forma abreviada de señalar cuando los mensajes vienen directamente de ellos, y la “C” representa su nombre completo, Catherine.

En X, la Princesa de Gales volvió a publicar el video de los Scouts donde Fields se presentó en su nuevo rol y habló sobre el impacto que el grupo de scouts tuvo en él desde que se involucró a los 7 años.”Nacido en Jamaica, Dwayne llegó al Reino Unido cuando tenía 6 años. Al crecer en el noreste de Londres en Stoke Newington, con poco acceso a la naturaleza, los Scouts le ofrecieron a Dwayne acceso al aire libre, nuevas amistades y le abrieron nuevos horizontes”, decía un comunicado.

El anuncio de los Scouts explicó que el grupo le dio a Fields “habilidades, fe en sí mismo y un lugar al que pertenecer” cuando se convirtió en un Cub Scout.

”Gracias a su determinación y al apoyo de sus líderes voluntarios y amigos Scouts, se propuso convertirse en el primer británico negro en llegar al Polo Norte. Le apasiona alentar a personas de todos los orígenes a explorar la naturaleza, apoyar a sus comunidades y ser lo mejor que puedan ser”, dice el comunicado.

La princesa Kate fue Brownie junto con su hermana Pippa cuando era niña y reveló durante una visita a la sede de los Scouts en 2019 que le gustaría que sus hijos, el príncipe George, de 11 años, y la princesa Charlotte, de 9, también se involucraran. (¡En ese momento, el príncipe Louis, de 6 años, era solo un bebé!)

”Dijo que le gustaría que ingresaran a la comunidad scout porque le encanta lo que representa: que es una forma de vida muy abierta e inclusiva”, dijo Lauren Noble, quien ayudó a mostrarle los alrededores a la realeza. “Dijo que sería genial que se involucraran”.

La princesa Kate tuvo la oportunidad de hacer precisamente eso en el día de voluntariado The Big Help Out después de la coronación del rey Carlos en mayo de 2023, cuando ella y el príncipe William llevaron a sus tres hijos como voluntarios en el 3er grupo de scouts de Upton en Slough para colaborar en varios proyectos.

La publicación en las redes sociales de Kate felicitando a Fields por su nuevo puesto marcó una actualización poco común, ya que permanece fuera del centro de atención mientras continúa con el tratamiento contra el cáncer. La princesa de Gales compartió la noticia sobre su salud en marzo y ha reducido sus funciones desde entonces. No se han establecido expectativas en torno a su regreso al trabajo, y el príncipe William inició su agenda de otoño con una visita a una galería de arte relacionada con su campaña Homewards el 5 de septiembre.