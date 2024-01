La duquesa de York padece de cáncer de piel

Sarah Ferguson, la duquesa de York, fue diagnosticada con un melanoma maligno el cual fue descubierto mientras recibía tratamiento por cáncer de mama, reveló su portavoz oficial.

El cáncer fue encontrado luego de que sus médicos le extirparan varios lunares mientras se encontraba en una cirugía de reconstrucción tras una mastectomía. Hasta el momento los profesionales se encuentran investigando si la enfermedad está en etapa temprana.

“Claramente, otro diagnóstico tan poco tiempo después de recibir tratamiento por cáncer de mama ha sido inquietante, pero la duquesa sigue de buen ánimo”, señaló el portavoz.

La duquesa también compartió unas palabras el día de hoy en su cuenta de Instagram. Refiriéndose a la enfermedad, Ferguson admitió que recibir el diagnóstico supuso un “shock” y agradeció los “muchos mensajes de amor y apoyo” recibidos.

”Me he tomado algún tiempo para mí porque me han diagnosticado un melanoma maligno, una forma de cáncer de piel, y el segundo en menos de un año después de que me diagnosticaran cáncer de pecho el pasado verano y de haberme sometido a una mastectomía y cirugía reconstructiva”, señaló.

Sarah se muestra “increíblemente agradecida” a su equipo médico y cree que su experiencia “pone de manifiesto la importancia de comprobar el tamaño, forma, color y textura y emergencia de nuevos lunares que pueden ser una señal de melanoma”.

”Estoy descansando en casa con mi familia, sintiéndome bendecida por contar con su amor y apoyo”, agregó.

Ferguson de 64 años es la exesposa del príncipe Andrew y madre de la princesa Beatriz y la princesa Eugenia. Fue un blanco favorito de las revistas británicas conocida por todos como “Fergie”.

Es autora de varios libros para niños al igual que de un romance histórico para adultos.

La noticia se dio a conocer cinco días después de que se compartieron dos anuncios sobre problemas de salud en la familia real británica: Catalina, princesa de Gales, se sometió a una cirugía abdominal, y al rey Carlos III le realizarán un tratamiento de la próstata esta semana.