Natalia Grace se defiende de las acusaciones de violencia: ‘No soy una mentirosa’

Natalia Grace, mejor conocida por el proyecto cinematográfico “El curioso caso de Natalia Grace: El capítulo final” conversó con la revista estadounidense PEOPLE para su portada del mes. Para aquellos que no la conocen, la joven de 21 años nació en Ucrania con enanismo y en 2010 fue adoptada por una familia estadounidense y abandonada dos años después.

Los padres adoptivos de Natalia afirmaron que ella era mayor de edad y en 2012 solicitaron con éxito una orden judicial que modificaba legalmente su año de nacimiento de 2003 a 1989, convirtiéndola en aquel entonces en una adulta de 23 años.

Tiempo después, en agosto de 2023, un examen de ADN determinó que Grace tenía unos 20 años, lo que dio a entender que si tenía alrededor de nueve cuando fue adoptada por sus padres.

Desde entonces el escándalo no solo ha sido motivo de conversación, sino que se ha expuesto en proyectos cinematográficos como la serie de televisión de 2023 - 2024, The Curious Case of Natalia Grace y Untitled Orphan Project.

La joven de ahora 21 años conversó con la revista estadounidense, PEOPLE, para su portada más reciente. En la charla, la mujer ucraniana no solo explica lo traumático que fue su experiencia con los Barnett sino el abuso físico y psicólogico que sufrió en manos de su segunda familia adoptiva, los Mans.

“Definitivamente es difícil de manejar”, dice. “Soy el tipo de persona que lo esconde hasta que me siento demasiado abrumada y explota”.

Como los espectadores verán pronto en El curioso caso de Natalia Grace: El capítulo final, que se estrena el 6 y 7 de enero en Investigation Discovery y Max, los serios desafíos de la vida de Natalia siguieron surgiendo.

Esta vez, organiza una atrevida “escape” nocturna de la familia Mans, que otros en el programa afirman que controló a Natalia durante más de una década, para comenzar a vivir con los DePauls, una familia solidaria de personas pequeñas que originalmente intentaron adoptar a Natalia en 2009, en su casa en el norte del estado de Nueva York.

Hablando con PEOPLE en su primera entrevista desde que debutó el programa en 2023, Natalia dice que quiere contar su versión de la historia con una serie de padres y tutores legales, incluida una ex madre adoptiva, Kristine Barnett, quien dijo que temía a Natalia y la llamó una violenta “sociópata”.

“Había mucha gente diciendo: ‘Eres falsa. Eres una mentirosa. Eres una pedófila. También soy conocida por la niña que era indefensa y que fue golpeada y privada de comida y todo eso”, contó Natalia. “No soy así. Pero eso parece ser lo único que la gente sabe, y por eso me duele tanto”.

Traída a los EE. UU. por adopción internacional

Natalia nació en Ucrania en 2003, de una madre de 24 años que renunció a sus derechos parentales debido al enanismo de su bebé. La pequeña pasó gran parte de su juventud en un orfanato y en hogares inestables. Aunque llegó a los EE. UU. a través de una adopción internacional por parte de la pareja de New Hampshire Dyan y Gary Ciccone en 2008, según documentos judiciales sus nuevos padres estadounidenses pronto renunciaron a sus derechos parentales debido a su comportamiento disruptivo. Su historia dio un giro más oscuro cuando Natalia fue adoptada nuevamente por una pareja de Indiana con tres hijos, Kristine y Michael Barnett, en 2010.

En ese momento, los Barnett creían que era una niña de 6 años, pero pronto comenzaron a sospechar de la edad de Natalia después de afirmar que descubrieron que tenía vello púbico, estaba menstruando y tenía muchos dientes permanentes. En 2012, solicitaron con éxito al tribunal de sucesiones del condado de Marion que cambiara legalmente el año de nacimiento de Natalia de 2003 a 1989, un proceso llamado “reenvejecimiento” que convirtió a su hija de 8 años en una adulta de 22 años de la noche a la mañana.

Los Barnett acusaron a Natalia de intentar envenenar el café de Kristine y matarla arrastrándola hacia una cerca eléctrica. Afirman que colocó chinchetas en las escaleras boca arriba para que las pisaran. En 2013, los padres de Natalia la trasladaron a unos apartamentos en Westfield y Lafayette, Indiana, dejándola sola mientras el resto de la familia se mudaba a Canadá y cortaban el contacto con ella.

Natalia recuerda que le costaba subir las escaleras hasta el apartamento del segundo piso en Lafayette y que no podía alcanzar la encimera de la cocina ni la lavadora debido a su discapacidad física. “Realmente no me gustaba ser la chica que había envejecido y vivía en su propio apartamento”, dice. “No entendía por qué estaba sola. Solo sabía que tenía este instinto dentro de mí para seguir adelante y sobrevivir. Todo lo que me decían era: ‘Ahora tienes 22 años. Siempre que alguien te pregunte cuál es tu edad, dices que tienes 22 años y que intentaste asesinar a tu familia’. Me enseñaron a mentir”.

‘Me entrenaron para mentir sobre mi edad’

Después de una investigación de cinco años, los fiscales del condado de Tippecanoe, Indiana, acusaron a los Barnett de descuidar a un dependiente, pero un jurado declaró a Michael inocente en 2022 y los cargos contra Kristine se retiraron al año siguiente.

En la segunda temporada de El curioso caso de Natalia Grace: Natalia habla, Natalia también acusó a Kristine de abuso físico, que incluía golpearla con un cinturón, rociarle gas pimienta en los ojos y darle tres veces la dosis recomendada de un medicamento recetado. Natalia niega haber intentado dañar a su familia.

“Siento que tengo que defenderme y decir: ‘¿Parezco alguien que podría empujar a otra persona del doble de mi tamaño contra una valla? ¿Parezco que podría incluso agarrar un cuchillo?’”, pregunta, refiriéndose a cómo su enanismo limita la movilidad de sus dedos. “Siento que los Barnett me lavaron el cerebro. Kristine me enseñó a mentir sobre mi edad y a decir que intenté asesinar a mis padres. ¿Por qué le harías eso a tu hija?, le dijo a PEOPLE.

En 2024, Kristine escribió en Facebook: “[Natalia] no fue abusada por nadie en mi familia. Nadie le puso un cinturón a Natalia, y las acusaciones de que la ‘golpearon’ son simplemente falsas”, agregó. “Estuve en numerosas visitas al hospital y a terapia tratando de comprender y ayudar a Natalia y pensando que podríamos ser capaces de encontrar la raíz del problema. Al final me enteré de que es una sociópata”.

El exmarido de Kristine Barnett, Michael, le dijo a Good Morning America que los médicos que trataban a Natalia supuestamente les dijeron “esta persona es una sociópata. Esta persona es una estafadora. Estáis todos en peligro”.

‘Escapar’ en mitad de la noche

Tras más de un mes de vivir sola en su apartamento de Lafayette, Natalia hizo una nueva amiga cuando un vecino la vio sentada en una acera y se detuvo a hablar. En cuestión de días, Cynthia Mans había invitado a Natalia a mudarse con ella y su marido, el pastor cristiano Antwon Mans, y sus 10 hijos. Al principio, los Mans cobraban 250 dólares de alquiler mensual, pero finalmente acogieron a Natalia como miembro de la familia.

En 2023, la pareja adoptó legalmente a Natalia (cuya fecha de nacimiento, tras exhaustivas pruebas médicas y análisis de ADN, se restableció legalmente a 2003) y le pidieron que se uniera a la vida religiosa de la familia y que ayudara a cuidar a sus hermanos menores. “Aprendí a ser madre”, dijo Natalia, que cuidaba a los niños y ayudaba con las tareas escolares. “Ayudé a criar a tres de ellos desde que eran bebés”.

Sin embargo, a medida que Natalia crecía, surgieron tensiones entre Natalia y los Manses sobre su independencia y su vida romántica. Cuando Natalia tenía 20 años, Antwon descubrió que estaba intercambiando mensajes con un hombre llamado Neil en las redes sociales, incluso supuestamente chantajeando a Natalia con videos y fotos sexualmente explícitas que él tomó, y Antwon le quitó su teléfono y le prohibió continuar el contacto con su novio.

Mientras tanto, varios testigos, incluidos vecinos y amigos del programa, afirman haber visto a los Manses azotar a Natalia con un cinturón, abofetearla, encerrarla en una habitación y agredirla.

Después de 10 años juntos, Natalia ya había tenido suficiente: con la ayuda de su novio Neil, que vive en el Reino Unido, quien se comunicó con Nicole DePaul, de 49 años, una vieja amiga que, con su esposo Vince, de 51 años, una vez intentó adoptar a Natalia, pero fue rechazada.

Juntos, crearon complejos arreglos para que ella dejara a los Mans. Tres días antes de Navidad en 2023, Nicole condujo desde la casa de los DePaul en el norte del estado de Nueva York y recogió a Natalia en secreto en una iglesia en Nashville, donde se habían mudado los Mans.

Preparándose para vivir de forma independiente

Natalia estaba nerviosa por las ramificaciones de dejar a la familia. “Una vez que me subí al auto [de Nicole], tuve que enviarle un mensaje de texto a mi mamá para avisarle que no me habían secuestrado ni estaba muerta”, dice. “Fue un momento emotivo. Tuve que extender mis alas”.

Desde entonces, ha vivido con los DePaul, quienes, como Natalia, son personas pequeñas y tienen una hija, Mackenzie, de 19 años, y ellos le han brindado una sensación de estabilidad que buscaba desde hace mucho tiempo. Nicole confiesa que, si bien su vida juntos hoy en día suele ser armoniosa, hay momentos en los que no están de acuerdo.

Pero eso es de esperar, dice, especialmente con alguien como Natalia, a quien le han diagnosticado un trastorno reactivo del apego, una condición de conducta común en los niños que han pasado tiempo en un orfanato, junto con ansiedad, TDAH y TEPT.

“¿Probablemente hizo cosas raras en el pasado? Sí”, dijo Nicole. “[Pero] cuando acoges a un niño, lo tomas como si fuera tuyo. No te deshaces de ellos cuando no encajan en tu rompecabezas”.

Natalia, que fue educada en casa por sus familias anteriores, está estudiando para obtener su GED y aprendiendo a conducir mientras se prepara para vivir de forma independiente algún día. También sueña con ser maestra de primaria. En su cumpleaños número 21 el pasado mes de septiembre, lo celebró con dos fiestas y bebió alcohol por primera vez. También se hizo recientemente su séptimo tatuaje, que incluye letras en ucraniano que se traducen como “no confíes en nadie”, lo cual “es apropiado” para ella, dice. El dinero que gana ahora se deposita en su propia cuenta por primera vez, que muchos alegan en el programa que los Mans le robaron durante más de una década.

Al recordar su vida, Natalia admite: “Ha sido una gran curva de aprendizaje para mí. En su mayor parte, he hecho las paces. Definitivamente es una bendición estar viva hoy. Y no hay nada que pueda hacer para cambiar el pasado”. Se ha enamorado, dice, y recientemente conoció a Neil en persona por primera vez.

“Soy una chica a la que le encantan los niños y quiere casarse y tener hijos”, agrega. “Pero una de mis mayores preocupaciones es no hacer promesas que no pueda cumplir. He tenido demasiadas promesas que no he cumplido. Estoy lista para seguir adelante”.