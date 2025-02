Netflix le da la espalda a Karla Sofía Gascón: la elimina de sus carteles y la veta de los premios

La campaña a los Oscar de Emilia Pérez no ha podido estar más llena de polémicas y escándalos. Y es que alcanzó un nuevo nivel desde que la semana pasada se dieron a conocer antiguos tuits de la protagonista del narcomusical, Karla Sofía Gascón, que realizó hace varios años.

En las publicaciones, la actriz atacó a los musulmanas, llamó “drogata estafador” a George Floyd, “pedazo de subnormal” al presidente de Perú e incluso “rata” a su actual compañera de reparto, Selena Gómez. Gascón ha desactivado su cuenta de X y expresó que algunos de esos mensajes son falsos.

“No puedo renunciar a ninguna nominación porque no he cometido un crimen ni he hecho daño a nadie”, afirmó Gascón en una entrevista con CNN. “Ni soy racista, ni soy nada de todo lo que esta gente ha intentado hacer creer a los demás”.

Sin embargo, Netflix se cansó. Cada año, las principales distribuidores suelen escoger uno de sus largometrajes para enfocarse en ella y convertirla en su contienda para los Oscar. El gigante del ‘streaming’ lo apostó todo por Emilia Pérez y sus históricas 13 nominaciones a los Premios de la Academia la apuntaban como una de las favoritas.

Sin embargo, luego de innumerables actitudes de Gascón donde se le ha visto tener salidas de tono en entrevistas o alfombras rojas al igual que criticando públicamente los consejos de sus publicistas, Netflix parece haber tomado una decisión.

La compañía de ‘streaming’ ahora comparte pósters de la película sin el rostro de la actriz y según The Hollywood Reporter, han excluido su nombre de los ‘emails’ de promoción al igual que borrarla de los próximos eventos claves.

Karla Sofía Gascón no asistirá a la gala de los Critics Choice donde apunta al premio a la Mejor Actriz, ni tampoco a los Premios del Sindicato de Directores donde se le vería como una de las presentadoras. El próximo domingo, la actriz española recibiría el Virtuoso Award, un galardón que compartía con otr nueve actores, sin embargo, tampoco asistirá.