Raygun se posiciona como la número 1 del mundo del ‘break dance’ pese a ser objeto de burla viral por su presentación en París

Rachel Gunn, mejor conocida como Raygun, se convirtió en una de las imágenes de los Juegos Olímpicos de París 2024. Su actuación en el estreno del ‘break dance’ como deporte olímpico causó un gran número de críticas en redes sociales que la llevaron a convertirse en tendencia a nivel mundial, pero también generaron las mil y una voces de personas quiénes cuestionaron la presencia del nuevo deporte en los Juegos Olímpicos.

Muchos se preguntaron cómo fue posible la clasificación de la australiana para los Juegos, sobre todo debido a la puntuación en los tres duelos de la fase de grupos: perdió por 18-0 en votos.

Lo más reciente para la ‘b-girl’ ha sido su victoria en el título del Campeonato de Oceania en el cual se llevó los 1,000 puntos que otorga la Federación Mundial de Dancesports. La puntuación ha permitido que la facilitadora universitaria se posicione en lo más alto de la clasificación mundial de ‘break dance’ del 2024.

Sin embargo, el ranking solo tiene presente el campeonato que ha ganado Raygun y la etapa “BfG World Series” de Hong Kong. Ambas pruebas ocurrieron el 27 de octubre y el 15 de diciembre de 2023.

Esto quiere decir que no se está tomando en cuenta los Juegos Olímpicos ni otras pruebas del circuito lo que ha ocasionado que otras apasionadas y participes del ‘breakdancing’ en los Juegos de París no estuviesen nombradas. Entre ellas se encontraron Ami ‘Ami’ Yuasa, Dominika ‘Nicka’ Banevic y Liu ‘671’ Qingyi quiénes subieron al podio durante las olimpiadas de este año.

Los resultados han causado tanta polémica y revuelo que el órgano rector de los deportes de baile tuvo que dar declaraciones para aclarar su criterio. “El ranking está regido por las reglas del Breaking de la Federación Mundial de Deportes de Baile y de su manual de reglas y se actualiza basado en las cuatro actuaciones de cada deportista durante los últimos 12 meses. Las puntuaciones ganadas en esas competiciones permanecen con validez durante 52 semanas desde la fecha del evento”.

“Lamento mucho la respuesta negativa que ha sufrido la comunidad, pero es algo que no puedo controlar”, declaró hace unos días la ‘b-girl’ australiana en su primera comparecencia tras su participación en París.

”Han habido respuestas muy agresivas y horribles, no solo atacándome a mí, sino a mi esposo, equipo, la comunidad de ‘break dance’ y ‘street dance’ en Australia y mi familia”, dijo a The Project de Network 10.

Debido a la conmoción, la australiana explicó que prefiere alejarse de los focos durante una temporada. “No creo que vaya a competir por un tiempo. Realmente no quiero ser el centro de atención.Ha sido agradable intentar empezar a bailar de nuevo. Al principio fue mi medicina y luego se convirtió en mi fuente de estrés. Ahora estoy muy feliz de que vuelva a ser mi medicina. Finalmente puedo sentirme libre otra vez, pero no creo que compita durante un tiempo”.