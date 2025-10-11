Una gala vespertina para celebrar el Día de España

Al filo del mediodía del pasado 10 de octubre, el tráfico intenso en la Calle 50 era el típico de una ciudad caótica que estaba preparada para estrenar el fin de semana. Sin embargo, eso no disuadió a los invitados que estaban convocados a la cuarta planta del Hotel Riu para celebrar el Día de la Fiesta Nacional de España, que se celebra cada 12 de octubre.A medida que iban pasando los minutos, llegaban los nombres de la extensa lista de hasta 750 invitados que poco a poco iban llenando el Salón Panamá. Es así como el embajador de España en Panamá Guzmán Palacios junto con el Ministro Consejero de la Embajada Jorge Peralta recibían con un efusivo saludo de manos a los numerosos ministros, políticos, y demás personalidades quienes acudían a formar parte de la fiesta.Entre ellos, la ministra de Educación Lucy Molinar, el presidente del Movimiento Otro Camino y excandidato presidencial Ricardo Lombana, la economista y excandidata presidencial por la libre postulación Maribel Gordón y el que fuera su compañero de fórmula, el también economista Richard Morales, y el diputado de la coalición Vamos Luis Duke. Entre los presentes también se encontraban el expresidente y excandidato presidencial Martín Torrijos, y el exmandatario Juan Carlos Varela.Tampoco se perdieron la ocasión el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura Juan Alberto Arias, la arquitecta y columnista Mariela Sagel, el historiador Omar Jaén Suárez, y representantes diplomáticos como la embajadora de Marruecos Bouchra Boucetta, la embajadora de Francia Aude de Amorim y la embajadora de la Unión Europea Isabela Mateusz. Otros invitados imprescindibles eran los integrantes de la extensa colonia española en Panamá, quienes echaron raíces familiares y contribuyeron al desarrollo económico del país a través de diversas empresas de carácter familiar como mueblerías y restaurantes.Más allá del ambiente festivo, predominaba la sensación de camaradería entre los presentes. Un escenario en el que conocidos y extraños compartían el mismo espacio para charlar de manera distendida y dar pie al intercambio de pareceres y experiencias. La efusividad de las conversaciones y la pomposidad de la celebración iban acompañadas de un buen vino – tinto o blanco de acuerdo a las preferencias – o una cerveza. La oportunidad también era propicia para degustar el típico queso manchego o un buen pedazo de jamón ibérico.