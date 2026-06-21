Abelardo de la Espriella pide ‘derrotar al régimen’ en la segunda vuelta presidencial

El abogado y candidato presidencial Abelardo de la Espriella ejerció su derecho al voto este domingo en el colegio La Enseñanza de Barranquilla, acompañado de su esposa Ana Lucía Pineda y sus cuatro hijos.

Vestido con camiseta de la selección Colombia y sombrero Panamá con cinta tricolor, el aspirante del movimiento Defensores de la Patria depositó su voto en medio de aplausos y cánticos de “Presidente, presidente” por parte de sus seguidores.

Tras sufragar, De la Espriella pidió a su hija menor introducir la papeleta en la urna y realizó un saludo militar, gesto que ha caracterizado su campaña.

En declaraciones a la prensa aseguró: “Hoy Colombia gana, firme por la patria. Vamos a derrotar al régimen con el fervor del pueblo colombiano y la ayuda de Dios”.

En redes sociales reforzó su mensaje al publicar: “Hoy se juega el partido más importante de Colombia. Hoy decidimos el futuro de nuestra patria y el porvenir de nuestros hijos”.