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Abelardo de la Espriella pide ‘derrotar al régimen’ en la segunda vuelta presidencial

En la primera vuelta, el abogado obtuvo 10,3 millones de votos (43,74 %), superando a Cepeda, quien alcanzó 9,6 millones (40,90 %)
En la primera vuelta, el abogado obtuvo 10,3 millones de votos (43,74 %), superando a Cepeda, quien alcanzó 9,6 millones (40,90 %) Noticias RCN
Por
Lourdes García Armuelles
  • 21/06/2026 11:20
La jornada electoral enfrenta a De la Espriella contra Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, en una contienda marcada por la polarización política

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El abogado y candidato presidencial Abelardo de la Espriella ejerció su derecho al voto este domingo en el colegio La Enseñanza de Barranquilla, acompañado de su esposa Ana Lucía Pineda y sus cuatro hijos.

Vestido con camiseta de la selección Colombia y sombrero Panamá con cinta tricolor, el aspirante del movimiento Defensores de la Patria depositó su voto en medio de aplausos y cánticos de “Presidente, presidente” por parte de sus seguidores.

Tras sufragar, De la Espriella pidió a su hija menor introducir la papeleta en la urna y realizó un saludo militar, gesto que ha caracterizado su campaña.

En declaraciones a la prensa aseguró: “Hoy Colombia gana, firme por la patria. Vamos a derrotar al régimen con el fervor del pueblo colombiano y la ayuda de Dios”.

En redes sociales reforzó su mensaje al publicar: “Hoy se juega el partido más importante de Colombia. Hoy decidimos el futuro de nuestra patria y el porvenir de nuestros hijos”.

La jornada electoral enfrenta a De la Espriella contra Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, en una contienda marcada por la polarización política.

En la primera vuelta, el abogado obtuvo 10,3 millones de votos (43,74 %), superando a Cepeda, quien alcanzó 9,6 millones (40,90 %). Ambos buscan suceder al presidente Gustavo Petro para el periodo 2026-2030.

El aspirante de ultraderecha ha centrado su propuesta en un plan de choque de 90 días contra el crimen organizado, el fortalecimiento de la industria petrolera y la reducción del tamaño del Estado. Su candidatura ha recibido respaldo de sectores como Cambio Radical y figuras del Centro Democrático.

Con más de 41 millones de ciudadanos habilitados para votar y 122.016 mesas instaladas en el país y el exterior, la Registraduría Nacional informó que el preconteo de votos iniciará tras el cierre de urnas a las 4:00 p. m. Los resultados oficiales se conocerán una vez concluya el escrutinio definitivo.

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