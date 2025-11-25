Afganistán acusa a Pakistán de bombardear su territorio y de matar al menos a 10 civiles

El <a href="https://www.laestrella.com.pa/mundo/panama-insta-a-rescindir-restricciones-contra-mujeres-en-afganistan-en-consejo-de-seguridad-de-la-onu-CO13951726"><b>Gobierno de facto afgano</b> </a>acusó este martes a <b>Pakistán </b>de llevar a cabo una serie de ataques aéreos anoche en el este de <b>Afganistán </b>y afirmó que los bombardeos causaron la muerte de al <b>menos 10 civiles,</b> nueve de ellos niños, y dejaron varios heridos.'Anoche, alrededor de las 12, en el <b>distrito de Gorbuz</b> de la provincia de <b>Khost</b>, en la zona de <b>Mughalgai</b>, las fuerzas invasoras paquistaníes bombardearon la casa de un residente civil local', dijo en un comunicado emitido en la madrugada del martes el portavoz del Gobierno talibán <b>Zabihullah Mujahid.</b>El vocero de los <b>fundamentalistas </b>dijo que, como resultado de los bombardeos murieron nueve menores, cinco niños y cuatro niñas, y una mujer.<b>Mujahid</b> afirmó que los ataques nocturnos no se limitaron a la provincia de <b>Khost </b>y que tuvieron lugar operaciones aéreas similares en las provincias orientales de <b>Kunar y Paktika</b> donde, según los talibanes, resultaron <b>heridos cuatro civiles.</b>En octubre, <b>Afganistán y Pakistán</b> atravesaron un grave período de tensión con enfrentamientos armados a lo largo de la línea Durand, el límite de más de <b>2.600 kilómetros</b> que separa estos dos países del sur de <b>Asia </b>y que data de la época del <b>Raj </b>británico en el subcontinente.Aunque las tensiones han sido constantes a lo largo de las últimas décadas, en octubre estas se agudizaron por las acusaciones de <b>Pakistán </b>al régimen talibán.<b>Islamabad </b>culpa a los fundamentalistas que volvieron al poder en Kabul en agosto de 2021 de refugiar en su territorio a miembros del grupo <b>Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) </b>o talibanes paquistaníes que llevan a cabo atentados terroristas en Pakistán.<b>Kabul niega estas acusaciones.</b>El turno de enfrentamientos de octubre se saldó finalmente con un débil alto el fuego firmado el <b>19 de octubre en Doha</b> y que contó con la mediación de<b> Catar y Turquía.</b>Posteriormente, representantes de<b> Kabul e Islamabad</b> se reunieron varias veces en <b>Estambul</b> para intentar desbloquear la situación sin que las conversaciones prosperasen hacia un acuerdo más completo o una tregua definitiva.El <b>11 de noviembre </b>la situación volvió a tensarse después de que una facción del <b>TTP </b>atentase frente a la sede de un tribunal en <b>Islamabad</b>, <b>matando a 12 personas.</b> <b>Pakistán </b>dijo que un ciudadano afgano fue el atacante suicida.Un día después, los talibanes impusieron restricciones al comercio con <b>Pakistán </b>y, en la última semana, el ministro de <b>Comercio de facto afgano, Nooruddin Azizi,</b> está visitando la India, el mayor rival regional de <b>Pakistán</b>, para discutir la expansión de la relación comercial entre Kabul y Nueva Delhi.Ayer, tres miembros de la fuerza paramilitar paquistaní <b>Federal </b>Constabulary (FC) murieron en un ataque a su cuartel general en la ciudad de <b>Peshawar</b>, en la conflictiva provincia de <b>Khyber Paktunkhwa, fr</b>onteriza con Afganistán y principal centro de operaciones de los talibanes paquistaníes.En las últimas semanas, las operaciones del <b>Ejército de Pakistán</b> contra presuntos miembros del TTP han ido desarrollándose periódicamente.