Afganistán acusa a Pakistán de bombardear su territorio y de matar al menos a 10 civiles

El Gobierno de facto afgano acusó este martes a Pakistán de llevar a cabo una serie de ataques aéreos anoche en el este de Afganistán y afirmó que los bombardeos causaron la muerte de al menos 10 civiles, nueve de ellos niños, y dejaron varios heridos.

“Anoche, alrededor de las 12, en el distrito de Gorbuz de la provincia de Khost, en la zona de Mughalgai, las fuerzas invasoras paquistaníes bombardearon la casa de un residente civil local”, dijo en un comunicado emitido en la madrugada del martes el portavoz del Gobierno talibán Zabihullah Mujahid.

El vocero de los fundamentalistas dijo que, como resultado de los bombardeos murieron nueve menores, cinco niños y cuatro niñas, y una mujer.

Mujahid afirmó que los ataques nocturnos no se limitaron a la provincia de Khost y que tuvieron lugar operaciones aéreas similares en las provincias orientales de Kunar y Paktika donde, según los talibanes, resultaron heridos cuatro civiles.

En octubre, Afganistán y Pakistán atravesaron un grave período de tensión con enfrentamientos armados a lo largo de la línea Durand, el límite de más de 2.600 kilómetros que separa estos dos países del sur de Asia y que data de la época del Raj británico en el subcontinente.

Aunque las tensiones han sido constantes a lo largo de las últimas décadas, en octubre estas se agudizaron por las acusaciones de Pakistán al régimen talibán.

Islamabad culpa a los fundamentalistas que volvieron al poder en Kabul en agosto de 2021 de refugiar en su territorio a miembros del grupo Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) o talibanes paquistaníes que llevan a cabo atentados terroristas en Pakistán.

Kabul niega estas acusaciones.

El turno de enfrentamientos de octubre se saldó finalmente con un débil alto el fuego firmado el 19 de octubre en Doha y que contó con la mediación de Catar y Turquía.

Posteriormente, representantes de Kabul e Islamabad se reunieron varias veces en Estambul para intentar desbloquear la situación sin que las conversaciones prosperasen hacia un acuerdo más completo o una tregua definitiva.

El 11 de noviembre la situación volvió a tensarse después de que una facción del TTP atentase frente a la sede de un tribunal en Islamabad, matando a 12 personas. Pakistán dijo que un ciudadano afgano fue el atacante suicida.

Un día después, los talibanes impusieron restricciones al comercio con Pakistán y, en la última semana, el ministro de Comercio de facto afgano, Nooruddin Azizi, está visitando la India, el mayor rival regional de Pakistán, para discutir la expansión de la relación comercial entre Kabul y Nueva Delhi.

Ayer, tres miembros de la fuerza paramilitar paquistaní Federal Constabulary (FC) murieron en un ataque a su cuartel general en la ciudad de Peshawar, en la conflictiva provincia de Khyber Paktunkhwa, fronteriza con Afganistán y principal centro de operaciones de los talibanes paquistaníes.

En las últimas semanas, las operaciones del Ejército de Pakistán contra presuntos miembros del TTP han ido desarrollándose periódicamente.