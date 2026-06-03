Alemania queda fuera del Consejo de Seguridad de la ONU; se impone el Sur Global

Más allá de los resultados individuales, la elección parece confirmar una tendencia cada vez más visible dentro de Naciones Unidas: la consolidación de bloques integrados por países africanos, latinoamericanos, caribeños y asiáticos como actores determinantes en las votaciones de la Asamblea General.Fuentes diplomáticas consideran que muchos de estos Estados perciben su participación en organismos como el Consejo de Seguridad como una oportunidad para fortalecer su influencia internacional y equilibrar el peso tradicional de las grandes potencias.La misma dinámica se observó recientemente en la elección de la próxima presidencia de la Asamblea General de la ONU, donde resultó vencedor el candidato de Bangladesh frente al de Chipre.Según diplomáticos consultados, el respaldo a Bangladesh fue impulsado por coaliciones como el G77 y China, el Movimiento de Países No Alineados y otros grupos integrados principalmente por países en desarrollo.Los resultados de ambas elecciones sugieren que el equilibrio de fuerzas dentro de Naciones Unidas continúa evolucionando y que las alianzas construidas por el llamado Sur Global están adquiriendo una influencia creciente en la definición de los principales órganos del sistema multilateral.