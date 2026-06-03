Alemania queda fuera del Consejo de Seguridad de la ONU; se impone el Sur Global

La elección de cinco nuevos miembros no permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas dejó una de las mayores sorpresas diplomáticas de los últimos años: Alemania, considerada una de las principales potencias económicas del mundo, no logró obtener un escaño, mientras que Austria, Portugal y Kirguistán consiguieron el respaldo necesario para ingresar al principal órgano encargado de la paz y la seguridad internacionales. La Asamblea General de la ONU eligió este miércoles a los países que ocuparán durante el período 2027-2028 los cinco puestos que quedarán vacantes a finales de este año. Los elegidos fueron Zimbabue y Kirguistán por el grupo de Asia-Pacífico y África; Trinidad y Tobago por América Latina y el Caribe; y Austria y Portugal por el grupo de Europa Occidental y Otros Estados. Los resultados fueron interpretados por diplomáticos consultados por La Estrella de Panamá como una muestra del creciente peso político de los países en desarrollo dentro del sistema multilateral, en momentos en que las alianzas regionales parecen tener más influencia que el respaldo de las grandes potencias. “Los países que ganaron no fueron los más fuertes ni las grandes potencias”, señaló el embajador de Panamá ante Naciones Unidas, Eloy Alfaro de Alba, al analizar los resultados.

El revés de Alemania

La competencia más observada se produjo en el grupo de Europa Occidental y Otros Estados, donde tres países aspiraban a dos plazas. Portugal consiguió 134 votos y Austria obtuvo 131, ambos por encima de la mayoría de dos tercios requerida para ser elegidos. Alemania, en cambio, recibió 104 votos y quedó fuera de la composición del Consejo de Seguridad. El resultado sorprendió a observadores y diplomáticos debido al peso económico, político y financiero de Berlín dentro del sistema de Naciones Unidas. Fuentes diplomáticas señalaron que Austria y Portugal habían iniciado sus campañas varios años antes, construyendo apoyos mediante visitas bilaterales, acuerdos de respaldo mutuo y trabajo diplomático sostenido. Alemania se incorporó posteriormente a la contienda y, pese a desplegar una intensa campaña internacional, no logró revertir la ventaja acumulada por sus competidores. La derrota alemana ocurre además en un momento en que numerosos países buscan una representación más diversa dentro de los órganos principales de la ONU.

Cuatro rondas para elegir a Kirguistán

Otra de las votaciones más disputadas ocurrió en el grupo de Asia-Pacífico. Zimbabue aseguró rápidamente uno de los escaños al obtener 182 votos en la primera ronda. La segunda plaza quedó abierta entre Kirguistán y Filipinas. Ninguno de los candidatos alcanzó inicialmente la mayoría requerida, por lo que fueron necesarias cuatro rondas de votación. Finalmente, Kirguistán se impuso con 142 votos frente a 49 obtenidos por Filipinas. Diplomáticos consultados indicaron que la candidatura kirguisa se vio favorecida por una estrategia de construcción de apoyos desarrollada durante varios años, basada en acuerdos de reciprocidad y alianzas multilaterales con diversos países.

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