Alta participación, aglomeraciones y ausencia de incidentes en jornada electoral en Chile

El subsecretario de Seguridad Pública, Rafael Collado, añadió, por su parte, que pese a algunos problemas iniciales de la llamada comisaría digital, ésta ha funcionado de forma correcta y cifró en 167.318 las personas que han logrado un código válido con excusa para eludir el voto sin ser multados.<i><b>'El llamado es que las personas se acerquen a sus centros de votación con tranquilidad'</b></i>, agregó Collado junto al subsecretario general de Gobierno, Erwin Díaz, quien recordó que <i><b>'los vocales de mesa deben cerrar las mesas posterior a que el último elector en la fila haya ejercido su voto',</b></i> siempre que estos se hayan colocado en la misma antes de las 18.00 horas local.También compareció a mitad de jornada la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente, quien admitió que hubo algunos incidentes en las mesas de votación en el extranjero, aunque sin grandes complicaciones.<i><b>'Tenemos 118 locales de votación en 64 países y 426 mesas receptoras. De estas, la información hasta las 12:30 del día, es que se han instalado 86 % de las mesas, porque por los distintos husos horarios en el mundo, hay mesas que aún no terminan de abrir'</b></i>, afirmó.