Alta participación, aglomeraciones y ausencia de incidentes en jornada electoral en Chile

Millones de chilenos se acercaron este domingo en ambiente festivo para participar en la primeras elecciones presidenciales con voto obligatorio para todo el censo nacional, incluido cerca de un millón de extranjeros, en una jornada con calor, largas filas, aglomeraciones y ausencia de incidentes reseñables. Un proceso que se perfila como una suerte de primaria para la ultraderecha y la derecha, que concurren por separado frente a la candidata única de la izquierda, la ex ministra de trabajo y dirigente comunista, Jeanette Jara, a la que los pronósticos dan como ganadora pero con la necesidad de probarse en una segunda vuelta. Jara fue la última de los ocho candidatos en votar, y lo hizo cerca del mediodía, momento de mayor afluencia, frente a sus dos principales rivales, el ultracatólico, José Antonio Kast, y el ultraliberal, Johannes Kaiser, que lo hicieron a primera hora de la mañana, y casi al mismo tiempo. Más tarde lo hizo la candidata de la coalición de derecha tradicional, Evelyn Matthei, quien se mostró confiada pese a que las encuestas le otorgan escasas posibilidades. “La jornada ha ocurrido dentro de los marcos esperados, con completa tranquilidad”, explicó a mitad de jornada el subsecretario del Interior, Víctor Ramos.

El subsecretario de Seguridad Pública, Rafael Collado, añadió, por su parte, que pese a algunos problemas iniciales de la llamada comisaría digital, ésta ha funcionado de forma correcta y cifró en 167.318 las personas que han logrado un código válido con excusa para eludir el voto sin ser multados. “El llamado es que las personas se acerquen a sus centros de votación con tranquilidad”, agregó Collado junto al subsecretario general de Gobierno, Erwin Díaz, quien recordó que “los vocales de mesa deben cerrar las mesas posterior a que el último elector en la fila haya ejercido su voto”, siempre que estos se hayan colocado en la misma antes de las 18.00 horas local. También compareció a mitad de jornada la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente, quien admitió que hubo algunos incidentes en las mesas de votación en el extranjero, aunque sin grandes complicaciones. “Tenemos 118 locales de votación en 64 países y 426 mesas receptoras. De estas, la información hasta las 12:30 del día, es que se han instalado 86 % de las mesas, porque por los distintos husos horarios en el mundo, hay mesas que aún no terminan de abrir”, afirmó.