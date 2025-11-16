  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional

Panamá respalda a Ecuador tras la captura de Pipo Chavarra, uno de los más buscados de la región

El Gobierno destacó que la detención del delincuente buscado refuerza la necesidad de acciones coordinadas contra el crimen que opera más allá de las fronteras.
El Gobierno destacó que la detención del delincuente buscado refuerza la necesidad de acciones coordinadas contra el crimen que opera más allá de las fronteras. El País
Por
Adriana Berna
  • 16/11/2025 16:53
El Gobierno consideró que el arresto representa un avance contundente contra las mafias que ponen en riesgo la estabilidad regional

El Gobierno de Panamá expresó su apoyo firme a la República del Ecuador tras la captura de Pipo Chavarría, considerado uno de los delincuentes más buscados de la región y presunto líder de una estructura criminal dedicada a actividades ilícitas con impacto en la seguridad regional.

En un comunicado emitido este 16 de noviembre, el Ministerio de Relaciones Exteriores destacó que la aprehensión del fugitivo fue posible gracias a la coordinación entre autoridades ecuatorianas y españolas, un hecho que demuestra la importancia de la cooperación internacional para enfrentar organizaciones del crimen transnacional que operan más allá de las fronteras.

El Gobierno panameño reiteró su compromiso con la seguridad hemisférica y con la lucha contra el narcotráfico, la minería ilegal y todas las manifestaciones de criminalidad organizada que amenazan la paz, la democracia y el desarrollo de los países de la región.

Asimismo, felicitó al Gobierno del Ecuador por este “significativo logro”, al considerar que representa un avance contundente contra las mafias que ponen en riesgo la estabilidad regional.

VIDEOS
Lo Nuevo