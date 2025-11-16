Panamá respalda a Ecuador tras la captura de Pipo Chavarra, uno de los más buscados de la región

El Gobierno de Panamá expresó su apoyo firme a la República del Ecuador tras la captura de Pipo Chavarría, considerado uno de los delincuentes más buscados de la región y presunto líder de una estructura criminal dedicada a actividades ilícitas con impacto en la seguridad regional.

En un comunicado emitido este 16 de noviembre, el Ministerio de Relaciones Exteriores destacó que la aprehensión del fugitivo fue posible gracias a la coordinación entre autoridades ecuatorianas y españolas, un hecho que demuestra la importancia de la cooperación internacional para enfrentar organizaciones del crimen transnacional que operan más allá de las fronteras.

El Gobierno panameño reiteró su compromiso con la seguridad hemisférica y con la lucha contra el narcotráfico, la minería ilegal y todas las manifestaciones de criminalidad organizada que amenazan la paz, la democracia y el desarrollo de los países de la región.

Asimismo, felicitó al Gobierno del Ecuador por este “significativo logro”, al considerar que representa un avance contundente contra las mafias que ponen en riesgo la estabilidad regional.