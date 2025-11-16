Jerusalén empieza a recuperar el pulso turístico tras dos años de conflicto en Gaza

Madah reconoció también que el movimiento internacional para boicotear, desinvertir y sancionar a Israel (popularmente conocido como BDS) a fin de penalizarle por la masacre en Gaza y por la ocupación de los territorios palestinos, tiene a su vez un 'impacto innegable' en la industria turística.Para contrarrestar esa iniciativa, el Ministerio de Turismo está trabajando con ‘influencers’, entre ellos la modelo argentina Emilia Attias, para transmitir al mundo la 'belleza y resiliencia' del país, con relatos que habitualmente presentan sesgos totalmente viciados hacia Israel.Desde la cartera de Turismo de Israel destacaron también que siguen apostando por comunidades judías, evangélicas o católicas como viajeros potenciales que han 'demostrado lealtad y afinidad hacia Israel'.Perfiles como el del colombiano Miguel Ángel Bedoya que, debido a la posición crítica del Gobierno de su país con el Ejecutivo de Benjamín Netanyahu, ha visto cómo por primera vez debía solicitar un visado de turista vía consulado para viajar a Jerusalén: 'Lastimosamente es así, pero todo esto es hermoso', expresó sonriente el turista a EFE desde la Ciudad Vieja.La mayoría de viajeros que llegaron a Israel en lo que va de año proceden de Estados Unidos (360.000 viajeros), Francia (144.000) o Reino Unido (87.000), seguidos de lejos por Rusia, Alemania, Ucrania, Italia o Brasil.Por otra parte, Israel, que ha seguido participando en grandes foros del turismo internacional como Fitur en Madrid, ITB en Berlín o la londinense WTM, está optando ahora por el mercado asiático.<i><b>'Es gente cuyo nivel de vida está subiendo, están abiertos al mundo y tienen ganas de viajar. Hay que fomentar su conectividad con Israel'</b></i>, expresó Madah.