Jerusalén empieza a recuperar el pulso turístico tras dos años de conflicto en Gaza

La ciudad de Jerusalén empieza a recomponer su tejido turístico este otoño tras dos años de ofensiva bélica en Gaza, con la llegada de más visitantes impulsada por la reapertura de las rutas aéreas a Tel Aviv, la reinstauración de coberturas en algunas aseguradoras o la flexibilización de las restricciones de viaje. Los estragos de la brutal ofensiva israelí en Gaza, que ya han causado más de 69.400 muertos en la Franja tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, paralizaron por completo un sector que, después del impás por el coronavirus, movía de media 5.300 millones de euros y atraía hasta 4 millones de turistas anuales. Este 2025, especialmente espoleado por el alto el fuego y la implementación del plan de Trump para Gaza, que continúa siendo atacada por Israel de forma esporádica, el Ministerio de Turismo de Israel prevé recibir un total de 1,4 millones de visitantes. “A los turistas, les diría que si viajan a Israel se acercarán a la realidad (...) Lo que sale en los medios no siempre es verdad, deben venir y juzgar por sí mismos”, afirmó a EFE Hassan Madah, director del Departamento de Asuntos en el Exterior del Ministerio de Turismo de Israel.

‘Influencers’ para contrarrestar el boicot a Israel

Madah reconoció también que el movimiento internacional para boicotear, desinvertir y sancionar a Israel (popularmente conocido como BDS) a fin de penalizarle por la masacre en Gaza y por la ocupación de los territorios palestinos, tiene a su vez un “impacto innegable” en la industria turística. Para contrarrestar esa iniciativa, el Ministerio de Turismo está trabajando con ‘influencers’, entre ellos la modelo argentina Emilia Attias, para transmitir al mundo la “belleza y resiliencia” del país, con relatos que habitualmente presentan sesgos totalmente viciados hacia Israel. Desde la cartera de Turismo de Israel destacaron también que siguen apostando por comunidades judías, evangélicas o católicas como viajeros potenciales que han “demostrado lealtad y afinidad hacia Israel”. Perfiles como el del colombiano Miguel Ángel Bedoya que, debido a la posición crítica del Gobierno de su país con el Ejecutivo de Benjamín Netanyahu, ha visto cómo por primera vez debía solicitar un visado de turista vía consulado para viajar a Jerusalén: “Lastimosamente es así, pero todo esto es hermoso”, expresó sonriente el turista a EFE desde la Ciudad Vieja. La mayoría de viajeros que llegaron a Israel en lo que va de año proceden de Estados Unidos (360.000 viajeros), Francia (144.000) o Reino Unido (87.000), seguidos de lejos por Rusia, Alemania, Ucrania, Italia o Brasil. Por otra parte, Israel, que ha seguido participando en grandes foros del turismo internacional como Fitur en Madrid, ITB en Berlín o la londinense WTM, está optando ahora por el mercado asiático. “Es gente cuyo nivel de vida está subiendo, están abiertos al mundo y tienen ganas de viajar. Hay que fomentar su conectividad con Israel”, expresó Madah.

“Aún lejos” de una temporada navideña al uso