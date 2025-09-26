Campodónico concluyó con una reflexión sobre el papel de la empresa privada en la generación de empleo y bienestar: 'Hay que cambiar el chip. No podemos seguir dependiendo de subsidios ni del Estado como único generador de plazas laborales. El empleo lo crea la empresa privada, y acuerdos como este son el camino para que eso ocurra'.Para el presidente de la Cámara de Comercio de Ecuador, el convenio firmado es más que un gesto diplomático: es un paso decisivo hacia una integración regional basada en la transparencia, la confianza y el crecimiento económico compartido.'Es un ganar-ganar. Lo que se firmó no es solo un acuerdo fiscal; es un puente hacia el futuro de las relaciones entre Panamá y Ecuador', concluyó.