‘Apretaba la garganta para no llorar’: los médicos que sostienen a Venezuela tras el terremoto

'Nosotros no somos médicos de emergencia. Pero en ese momento debíamos ayudar todos como podíamos. Porque en algo aportamos'.Entre los pacientes que más lo marcaron recuerda a un niño de seis años con una pierna amputada. Ya estaba tratado. Ya estaba estable. También a otro niño, de unos diez años, con quemaduras de tercer grado en casi todo el cuerpo.Lo cuenta con cuidado, como quien todavía intenta ordenar imágenes que no deberían pertenecerle a nadie.Afuera, la ciudadanía hacía lo que podía. Adentro, los médicos hacían lo imposible.