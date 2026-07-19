Cinco muertos y más de 20 heridos en un terremoto de magnitud 5,1 en Perú

Cinco personas fallecidas, al menos 21 heridas y daños en distintas estructuras de la región de Junín, fue el resultado que dejó un terremoto de magnitud 5,1 en Perú, la noche de este sábado 18 de julio, según reportó la Agencia EFE. El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó que el terremoto tuvo una profundidad de 24 kilómetros bajo la superficie terrestre y alcanzó una intensidad moderada en Chupaca. Posteriormente, 17 minutos después del primer movimiento, se registró una réplica de magnitud 3,7.Este segundo evento tuvo su epicentro a 14 kilómetros al sur de Chupaca y se produjo a una profundidad de 18 kilómetros, con una intensidad considerada leve.

Sismo

Las autoridades indicaron que la mayor concentración de daños se presentó en el distrito de Chongos Bajo, donde fue reportada una persona fallecida. Las víctimas mortales también se registraron en el sector de Pumpunya, donde varias viviendas colapsaron debido a la intensidad del sismo. Entre las víctimas, de acuerdo con el diario El Comercio, hay personas de 18, 68, 72 y 73 años, aunque sus identidades no han sido confirmadas. El Hospital Nacional del Centro Daniel Alcides Carrión, ubicado en Huancayo, capital de Junín, reportó varias personas heridas y también afectaciones en sus instalaciones. En esa misma ciudad, el Hospital Regional Materno Infantil El Carmen presentó daños, entre ellos fisuras en la unidad de cuidados intensivos (UCI) del área de pediatría.

Daños

Además de las afectaciones en centros médicos, las autoridades registraron daños en algunos lugares representativos de la zona. Entre ellos está el desplome de la cruz del Cani Cruz de Chongos Alto, un monumento religioso construido en piedra, así como derrumbes en el Antiguo Convento de ‘Santiago de León’. El Comité de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) informó que, tras el sismo, se presentaron interrupciones del servicio eléctrico en varios distritos del área afectada. Según informó el jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil de Perú, Luis Vásquez, la baja profundidad del sismo y muchas viviendas construidas con adobe y quincha generaron graves daños en distintas áreas. De acuerdo con el funcionario, cerca de 300 personas quedaron afectadas.

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