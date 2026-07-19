Cinco muertos y más de 20 heridos en un terremoto de magnitud 5,1 en Perú

Cinco personas fallecidas, al menos 21 heridas y daños en distintas estructuras de la región de Junín, fue el resultado que dejó un terremoto de magnitud 5,1 en Perú, la noche de este sábado 18 de julio, según reportó la Agencia EFE. El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó que el terremoto tuvo una profundidad de 24 kilómetros bajo la superficie terrestre y alcanzó una intensidad moderada en Chupaca. Posteriormente, 17 minutos después del primer movimiento, se registró una réplica de magnitud 3,7.Este segundo evento tuvo su epicentro a 14 kilómetros al sur de Chupaca y se produjo a una profundidad de 18 kilómetros, con una intensidad considerada leve.