  1. Inicio
  2. >  Mundo
  3. >  América
América

Cuba denuncia impacto humanitario del bloqueo y presiones de EEUU ante votación en la ONU

La Habana confirmó que presentará nuevamente ante la Asamblea General de la ONU una resolución para condenar el bloqueo estadounidense contra la isla, vigente desde 1962.
La Habana confirmó que presentará nuevamente ante la Asamblea General de la ONU una resolución para condenar el bloqueo estadounidense contra la isla, vigente desde 1962. AFP
Por
Juan Alberto Cajar B.
  • 21/10/2026 14:06
La Embajada de Cuba en Panamá alertó sobre las consecuencias del bloqueo en la salud, educación y el acceso a medicamentos de la población en la isla

La Embajada de Cuba en Panamá denunció este martes una “campaña de presión política” regional impulsada por Estados Unidos para influir en la próxima votación de Naciones Unidas contra el bloqueo de Washington sobre la isla, prevista para los días 27 y 28 de octubre.

“Han instalado una narrativa de que el bloqueo es contra el Gobierno, pero no es así, está afectando a la población en general; se está afectando al sector privado directamente por las medidas de Estados Unidos, no es una narrativa que se sostenga”, señaló el embajador cubano en Panamá, Orestes Pérez Pérez, en una conferencia de prensa.

Asimismo, denunció sanciones contra empresarios cubanos por mantener cuentas en el extranjero, lo que también golpea al sector privado, que ha sufrido las consecuencias de las medidas estadounidenses, que abarcarían, además, al sector energético, con sanciones para los buques que ingresen petróleo a la isla. Esta situación se ha visto agravada tras el giro político del Gobierno venezolano, después del ataque militar y la detención de Nicolás Maduro, lo que cerró el grifo del crudo venezolano a la isla bajo la administración de Delcy Rodríguez.

Orestes Pérez Pérez, embajador de Cuba en Panamá.
Orestes Pérez Pérez, embajador de Cuba en Panamá. La Estrella de Panamá

La Habana confirmó que llevará nuevamente ante la Asamblea General de la ONU la resolución para condenar el bloqueo, iniciativa que presenta desde 1992 y cuyas consecuencias, según denuncia, han agravado la situación crítica en sectores esenciales, marcada por prolongados apagones, dificultades para obtener medicamentos y afectaciones a los servicios de salud y educación.

«Es dramática la situación que está viviendo la familia cubana. Es un castigo colectivo y una violación del derecho internacional y humanitario», afirmó Pérez Pérez.

Explicó que, en el sector eléctrico, los cortes de suministro han superado las 30 horas, con consecuencias para la actividad agrícola y hospitalaria. Según el embajador, el 95 % del equipamiento sanitario está siendo afectado, mientras que los pacientes que requieren hemodiálisis, cirugías y pacientes de cáncer enfrentan dificultades ante la falta de un suministro eléctrico estable.

Como consecuencia de la presión, advirtió que la mortalidad infantil pasó de 4 por cada mil nacidos en 2018 a 9.9 en 2025, mientras que, de los 395 fármacos que produce Cuba dentro de su cuadro básico, unos 300 presentan problemas debido a las dificultades para acceder a materias primas e insumos farmacéuticos.

El Gobierno cubano calcula el perjuicio derivado del bloqueo en más de 8,000 millones entre el 1 de marzo de 2025 y el 28 de febrero de 2026.

Tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca para su segundo mandato, en 2025, el mandatario ha intensificado las sanciones contra la isla y ha planteado que las medidas de presión buscan provocar un cambio de régimen, ampliando las restricciones. Las medidas más recientes han endurecido las condiciones para realizar operaciones bancarias, transferencias de fondos y viajes relacionados con la isla.

El diplomático cubano agradeció el apoyo de organizaciones sociales panameñas, así como las iniciativas de recaudación de fondos en distintas provincias para adquirir paneles solares y útiles escolares destinados a la isla.

Sobre la posible postura del Estado panameño, que ha respaldado la resolución desde que se presentó en 1992, el embajador expresó su expectativa de que se mantenga esa “posición histórica”, en un contexto latinoamericano de cambios políticos hacia la derecha.

VIDEOS

Familiares honran a víctimas del Festival Nova entre “frustración” y esperanza electoral
Cientos de familiares y amigos se congregaron este miércoles en la explanada donde se celebró el Festival Nova, lugar de la mayor masacre dentro de la oleada de ataques perpetrada por Hamás el 7 de octubre de 2023, para homenajear a sus allegados con la esperanza de que las elecciones en Israel permitan una investigación transparente de lo ocurrido. EFE/ Magda Gibelli
Cientos de familiares y amigos se congregaron este miércoles en la explanada donde se celebró el Festival Nova, lugar de la mayor masacre dentro de la oleada de ataques perpetrada por Hamás el 7 de octubre de 2023, para homenajear a sus allegados con la esperanza de que las elecciones en Israel permitan una investigación transparente de lo ocurrido. EFE/ Magda Gibelli ( Magda Gibelli / EFE )

Cientos de familiares y amigos se congregaron en la explanada donde se celebró el Festival Nova, lugar de la mayor masacre dentro de la oleada de ataques...

Video: El Niño dispara los termómetros en el Caribe colombiano y amenaza a la población y el agua
El fenómeno de El Niño, especialmente agudo este año, está disparando los termómetros en el Caribe colombiano, con temperaturas récord de hasta 40 grados centígrados, provocando cada vez más perjuicios sobre la población, la generación de energía y el suministro de agua. EFE/ Ricardo Maldonado Rozo
El fenómeno de El Niño, especialmente agudo este año, está disparando los termómetros en el Caribe colombiano, con temperaturas récord de hasta 40 grados centígrados, provocando cada vez más perjuicios sobre la población, la generación de energía y el suministro de agua. EFE/ Ricardo Maldonado Rozo ( Ricardo Maldonado Rozo / EFE )

El fenómeno de El Niño, especialmente agudo este año, está disparando los termómetros en el Caribe colombiano, con temperaturas récord de hasta 40 grados...

Lo Nuevo