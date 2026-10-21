Cuba denuncia impacto humanitario del bloqueo y presiones de EEUU ante votación en la ONU

Asimismo, denunció sanciones contra empresarios cubanos por mantener cuentas en el extranjero, lo que también golpea al sector privado, que ha sufrido las consecuencias de las medidas estadounidenses, que abarcarían, además, al sector energético, con sanciones para los buques que ingresen petróleo a la isla. Esta situación se ha visto agravada tras el giro político del Gobierno venezolano, después del ataque militar y la detención de Nicolás Maduro, lo que cerró el grifo del crudo venezolano a la isla bajo la administración de Delcy Rodríguez.

“Han instalado una narrativa de que el bloqueo es contra el Gobierno, pero no es así, está afectando a la población en general; se está afectando al sector privado directamente por las medidas de Estados Unidos, no es una narrativa que se sostenga”, señaló el embajador cubano en Panamá, Orestes Pérez Pérez, en una conferencia de prensa.

La Embajada de Cuba en Panamá denunció este martes una “campaña de presión política” regional impulsada por Estados Unidos para influir en la próxima votación de Naciones Unidas contra el bloqueo de Washington sobre la isla, prevista para los días 27 y 28 de octubre.

La Habana confirmó que llevará nuevamente ante la Asamblea General de la ONU la resolución para condenar el bloqueo, iniciativa que presenta desde 1992 y cuyas consecuencias, según denuncia, han agravado la situación crítica en sectores esenciales, marcada por prolongados apagones, dificultades para obtener medicamentos y afectaciones a los servicios de salud y educación.

«Es dramática la situación que está viviendo la familia cubana. Es un castigo colectivo y una violación del derecho internacional y humanitario», afirmó Pérez Pérez.

Explicó que, en el sector eléctrico, los cortes de suministro han superado las 30 horas, con consecuencias para la actividad agrícola y hospitalaria. Según el embajador, el 95 % del equipamiento sanitario está siendo afectado, mientras que los pacientes que requieren hemodiálisis, cirugías y pacientes de cáncer enfrentan dificultades ante la falta de un suministro eléctrico estable.

Como consecuencia de la presión, advirtió que la mortalidad infantil pasó de 4 por cada mil nacidos en 2018 a 9.9 en 2025, mientras que, de los 395 fármacos que produce Cuba dentro de su cuadro básico, unos 300 presentan problemas debido a las dificultades para acceder a materias primas e insumos farmacéuticos.

El Gobierno cubano calcula el perjuicio derivado del bloqueo en más de 8,000 millones entre el 1 de marzo de 2025 y el 28 de febrero de 2026.

Tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca para su segundo mandato, en 2025, el mandatario ha intensificado las sanciones contra la isla y ha planteado que las medidas de presión buscan provocar un cambio de régimen, ampliando las restricciones. Las medidas más recientes han endurecido las condiciones para realizar operaciones bancarias, transferencias de fondos y viajes relacionados con la isla.

El diplomático cubano agradeció el apoyo de organizaciones sociales panameñas, así como las iniciativas de recaudación de fondos en distintas provincias para adquirir paneles solares y útiles escolares destinados a la isla.