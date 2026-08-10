De La Espriella ordena atender emergencia tras fuerte temblor en Colombia que también se sintió en Panamá

El presidente de Colombia, Abelardo de La Espriella, reaccionó este lunes al fuerte temblor registrado en territorio colombiano y que llegó a sentirse en otros países de la región, entre ellos Panamá. A través de su cuenta en X, De La Espriella informó que asumió directamente el liderazgo de la respuesta gubernamental ante la emergencia en San José del Palmar, una de las zonas afectadas por el movimiento telúrico. “He asumido directamente el liderazgo de la atención por la emergencia en San José del Palmar”, señaló el mandatario, quien además anunció la instalación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) para coordinar las acciones de las distintas instituciones involucradas.

Según explicó, este mecanismo tendrá como objetivo articular la atención de los daños provocados por el sismo y brindar asistencia a las personas damnificadas. De La Espriella también solicitó al director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) un informe detallado sobre la situación y las necesidades consideradas más urgentes tras el movimiento sísmico. “También estaré personalmente en Pereira para acompañar a los afectados y verificar la respuesta del Gobierno”, agregó. El presidente colombiano cerró su mensaje asegurando a las comunidades afectadas que cuentan con el respaldo de las autoridades. “No están solos. El Estado está presente y actuando”, afirmó.

El temblor traspasó las fronteras colombianas