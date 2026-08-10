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De La Espriella ordena atender emergencia tras fuerte temblor en Colombia que también se sintió en Panamá

Un potente terremoto sacudió Colombia y otros países latinoamericanos el 10 de agosto de 2026.
Un potente terremoto sacudió Colombia y otros países latinoamericanos el 10 de agosto de 2026. AFP
Por
Darine Waked
  • 10/08/2026 08:56
El mandatario anunció acciones para asistir a los damnificados en San José del Palmar y aseguró que se trasladará personalmente a Pereira

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El presidente de Colombia, Abelardo de La Espriella, reaccionó este lunes al fuerte temblor registrado en territorio colombiano y que llegó a sentirse en otros países de la región, entre ellos Panamá.

A través de su cuenta en X, De La Espriella informó que asumió directamente el liderazgo de la respuesta gubernamental ante la emergencia en San José del Palmar, una de las zonas afectadas por el movimiento telúrico.

“He asumido directamente el liderazgo de la atención por la emergencia en San José del Palmar”, señaló el mandatario, quien además anunció la instalación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) para coordinar las acciones de las distintas instituciones involucradas.

Según explicó, este mecanismo tendrá como objetivo articular la atención de los daños provocados por el sismo y brindar asistencia a las personas damnificadas.

De La Espriella también solicitó al director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) un informe detallado sobre la situación y las necesidades consideradas más urgentes tras el movimiento sísmico.

“También estaré personalmente en Pereira para acompañar a los afectados y verificar la respuesta del Gobierno”, agregó.

El presidente colombiano cerró su mensaje asegurando a las comunidades afectadas que cuentan con el respaldo de las autoridades. “No están solos. El Estado está presente y actuando”, afirmó.

El temblor traspasó las fronteras colombianas

El movimiento telúrico generó alarma no solamente en Colombia. Sus efectos se percibieron en otros puntos de la región, incluido Panamá, donde ciudadanos reportaron haber sentido el movimiento.

Las autoridades colombianas mantienen las labores de evaluación para establecer la magnitud de las afectaciones y determinar las necesidades de las comunidades impactadas.

La reacción de De La Espriella se produce apenas días después de asumir la Presidencia de Colombia, el pasado 7 de agosto, por lo que la emergencia representa uno de los primeros acontecimientos de gran alcance que debe afrontar su nueva administración.

El mandatario aseguró que supervisará personalmente la respuesta institucional y que el Gobierno mantendrá presencia en las zonas afectadas mientras avanzan las evaluaciones.

La situación continúa bajo seguimiento de los organismos de gestión de riesgo y las autoridades locales, que deberán determinar el alcance definitivo de los daños ocasionados por el temblor.

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