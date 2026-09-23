Delcy Rodríguez tras reunión con presidente Trump: ‘Estamos llamados a encauzar’ la relación

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, calificó de “histórica” la reunión que sostuvo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que, según informó a través de sus redes sociales, abordaron el fortalecimiento de la relación bilateral entre ambos países.

Rodríguez señaló que durante el encuentro también conversaron sobre el avance de una agenda de cooperación en áreas estratégicas como energía, minería y seguridad, además de otros asuntos de interés común.

La mandataria venezolana expresó su agradecimiento a Trump y a su Gobierno por el apoyo brindado durante la emergencia ocasionada por los terremotos del pasado 24 de junio, así como por su respaldo al proceso de reinserción de Venezuela en los espacios multilaterales.

“Venezuela y los Estados Unidos comparten una relación histórica que, en esta nueva etapa, estamos llamados a encauzar a través del diálogo”, escribió Rodríguez.