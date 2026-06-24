Dos potentes terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 golpean a Venezuela

Dos potentes terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 sacudieron a Venezuela este miércoles 24 de junio a las 5:33 p.m. (hora local de Panamá), lo que generó escenas de temor en la capital de ese país, ), lo que provocó el colapso de las redes eléctricas y de telecomunicaciones, el derrumbe de edificaciones en la capital y encendió las alarmas de monitoreo en toda la región caribeña por un aviso de tsunami que mantiene atentos a los estamentos científicos panameños.

Los movimientos telúrico registrado por el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) a 21 kilómetros al este de Morón, estado Carabobo, tuvo una profundidad superficial de 10 kilómetros y se extendió por más de un minuto. El fenómeno se sintió con fuerza en la capital, Caracas, así como en las provincias y estados de Bolívar, Aragua, Falcón, Anzoátegui, Lara, Táchira, Sucre, Delta Amacuro, Monagas, Miranda, Guárico, Barinas y Portuguesa.

La violencia del sismo causó el desplome total de estructuras residenciales, como el edificio Petunia en el sector de Los Palos Grandes en Caracas, donde equipos de rescatistas civiles y bomberos iniciaron labores de búsqueda atrapados entre los escombros. Las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar también sufrieron daños y debieron ser evacuadas bajo nubes de polvo.

Debido a la magnitud del evento, los ciudadanos salieron a las calles para ponerse a salvo. En plataformas digitales se difundieron videos de las evacuaciones temporales, mientras usuarios informaban sobre las afectaciones en edificaciones estructurales, reportes que aún no han sido confirmados ni desmentidos por las fuentes oficiales de esa nación.

La extensión geográfica de las 14 regiones afectadas permanecen a oscuras y sin señal telefónica, dificultando que las autoridades locales brinden un balance oficial detallado sobre heridos o pérdidas humanas. Sin embargo, los sistemas de modelado técnico del USGS estiman que el evento provocará un alto número de fallecidos y pérdidas materiales de gran cuantía.

A raíz del evento geológico, el Centro de Alertas de Tsunami de los Estados Unidos (NOAA) emitió un boletín preventivo para las costas del Caribe.

Por su parte, el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá emitió un comunicado urgente informando que, basados en los registros de sus estaciones de monitoreo, Panamá se encuentra excluido del aviso de tsunami por el momento. No obstante, la institución científica panameña recalcó que mantiene una vigilancia activa e ininterrumpida ante cualquier alteración oceanográfica en el litoral atlántico para garantizar la seguridad nacional.