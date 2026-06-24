Aeropuerto de Maiquetía cierra por graves daños tras dos terremotos en Venezuela

El Gobierno de Venezuela ordenó la noche de este 24 de junio el cierre del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía luego de que dos terremotos de magnitud 7.1 y 7.5 sacudiera el país este miércoles 24 de junio, dejando severos daños en Caracas y otras regiones del territorio nacional.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, confirmó la medida durante una declaración oficial en la que también anunció la suspensión de clases durante el resto de la semana, la paralización de las operaciones del Metro y el sistema ferroviario nacional, así como la activación del estado de emergencia en todo el país.

“Quiero informar que el aeropuerto de Maiquetía se encuentra cerrado por graves daños a su infraestructura”, señaló Rodríguez al detallar las acciones adoptadas por el Ejecutivo tras el potente movimiento telúrico.

El cierre de la principal terminal aérea de Venezuela afecta tanto los vuelos nacionales como internacionales y se mantendrá mientras las autoridades realizan inspecciones estructurales y trabajos de recuperación de la infraestructura afectada.

Según el balance preliminar, el sismo provocó importantes daños materiales, especialmente en Caracas y zonas cercanas al epicentro. Además, las autoridades han registrado al menos 20 réplicas desde el temblor inicial, lo que mantiene en alerta a los organismos de emergencia.

Rodríguez informó que toda la red de salud pública y privada fue activada para atender a los heridos en las áreas más impactadas por el desastre. También pidió a la población evacuar las viviendas que presenten daños estructurales severos mientras equipos de Protección Civil realizan evaluaciones de seguridad.

“Las viviendas que hayan sufrido graves afectaciones en su infraestructura deben ser evacuadas”, indicó la mandataria, quien hizo un llamado a mantener la calma y colaborar con las autoridades.

Ante la magnitud de la emergencia, el Gobierno conformó un Estado Mayor para la Contingencia, integrado por altos funcionarios del Ejecutivo y encabezado operativamente por el mayor general de la Guardia Nacional Bolivariana, Sul Barán, designado como autoridad única para coordinar las labores de respuesta.

Asimismo, Venezuela declaró oficialmente el estado de emergencia nacional, una medida contemplada en la Constitución para enfrentar situaciones extraordinarias como la provocada por los dos fuertes sismos que, según las autoridades, impactaron al país durante la jornada.

La presidenta encargada agradeció además las muestras de solidaridad y las ofertas de apoyo recibidas de diversos países, entre ellos Estados Unidos, Panamá, Colombia, Brasil, México, Reino Unido, Turquía y Catar, así como de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y otros organismos multilaterales.

Mientras continúan las operaciones de rescate y evaluación de daños, las autoridades mantienen la vigilancia ante nuevas réplicas y trabajan para restablecer gradualmente los servicios esenciales afectados por el desastre.