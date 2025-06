Eduardo Flores: ‘De 10 manifestantes vandálicos, 4 son universitarios; son los vecinos de al frente’

La máxima casa de estudios del país, como se le conoce a la Universidad de Panamá (UP), está nuevamente en el ojo de la tormenta. Los cuestionamientos de la Contraloría General de la República (CGR) por supuesto clientelismo estudiantil, vandalismo aupado por sus autoridades, nepotismo y el uso inapropiado de su recurso son parte de las críticas. A la controversia se suman voces internas de la Casa de Méndez Pereira que alertan de nombramientos políticos y no por razones académicas, docentes que no imparten las clases por las que cobran y el deplorable estado de la infraestructura. El rector Eduardo Flores Castro -cuyo segundo periodo culimna en 2026- niega los señalamientos y alerta que la falta de refrendos de la CGR, y sin explicación alguna, está afectando el funcionamiento de la institución que alberga los sueños de 92 mil estudiantes que conforman su matrícula. Además, exhibe con orgullo que la UP cuadriplicó las investigaciones y se encuentra entre las 1.500 mejores universidades del mundo, según el QS World University Rankings.

Hay un proyecto de ley en la Asamblea Nacional en contra de la reelección de rectores en universidades oficiales. Sin embargo, usted lo rechaza cuando prometió no reelegirse antes de ocupar el cargo. ¿No es una contradicción?

Primero, yo no pienso reelegirme. Si aspiro a reelegirme, mi esposa me mata. Ni siquiera voy a aspirar a que me pongan de vicerrector o a un cargo de director de institutos. Simplemente regreso a mi cátedra de física en la Facultad de Ciencias, para hacer lo que siempre me ha apasionado: enseñar e investigar. Sobre el proyecto de ley, actualmente los rectores se pueden reelegir indefinidamente. En lo personal, creo que un periodo adicional es suficiente. Nuestro cuestionamiento es que en el estatuto de la UP se señala que las modificaciones a la ley tienen que ir a un referendo de los universitarios, y entonces se presenta la propuesta de ley.

¿Por qué cambió?, ¿cinco años de rectoría no son suficientes para cumplir con su labor?

Nunca he dicho que estaba en contra de la reelección, estaba en contra de la reelección indefinida porque nos tocó competir contra un rector como Gustavo García de Paredes, que tenía cinco periodos.

Con un presupuesto de $426 millones, la UP tiene sus baños en estado lamentable, no hay jabón, mucho menos papel higiénico. Hay filtraciones en los pasillos, los salones están en condiciones inapropiadas. ¿Por qué está así la UP?

La universidad ha ido mejorando paulatinamente, hay mejoras significativas. El asunto es que tenemos una universidad inmensa. La UP es un sistema de universidades y el presupuesto para mantenimiento es relativamente bajo. A pesar de eso, tratamos de que la universidad siga mejorando. Con esto de tener unos 2.000 trámites pendientes de aprobación en la Contraloría —entre estos, del mismo mantenimiento—, nos hace que la institución se nos deteriore más.

¿La Contraloría los está asfixiando?

No solamente es el problema de las cafeterías [cuyos trámites la CGR anunció que gestionaría la semana pasada], sino también los medicamentos de la clínica veterinaria de Corozal, los reactivos del Instituto Especializado de Análisis y proyectos de investigaciones. He pedido hace aproximadamente cuatro semanas la cita con el contralor, aún no tengo fecha concreta.

¿Podría ser por las protestas de los universitarios en las calles, que quizás han generado molestias?

Sí, según el contralor yo soy cómplice de estas protestas porque me quiero reelegir, ya le he dicho que no me pienso reelegir.

De 10 manifestantes que cometen actos vandálicos, ¿cuántos son realmente estudiantes?

Me dice el Departamento de Protección Universitaria que de 10 pueden ser estudiantes tres o cuatro. Algunos son, inclusive, los vecinos que tenemos al frente.

¿Qué han hecho al respecto?

Pasamos a la virtualidad por una semana y media para ordenar la casa. El contralor también lo objetó. La universidad gastó un presupuesto en contratación de brazos metálicos para puertas y vehículos, y no funciona

Se hizo antes de que yo fuera rector. Costó entre $30.000 o $40.000. Le he dicho al vicerrector administrativo, en función de esta coyuntura, que si es necesario que se reactive, que hay que repararlo.

El patrimonio universitario constaba de terrenos que se vendieron y alquilaron a pocos centavos el metro. La CGR declaró que había un perjuicio. Han transcurrido 10 años. ¿Qué ha hecho para recuperarlos?

Eso fue en la administración del exrector Gustavo García De Paredes. Esos terrenos fueron vendidos por la administración anterior, antes de que yo llegara. Fueron vendidos y arrendados a un precio irrisorio. Nosotros pusimos algunas demandas y, lastimosamente, no fueron acogidas positivamente. Hay otros terrenos que fueron alquilados a 40 años. Hemos puesto la denuncia en función del bajo costo de alquiler, y no hemos podido conseguir que haya un fallo favorable a la universidad.

Hay quejas de que se dan nombramientos no por la academia, sino por pagar el favor a quien le dio su voto a usted. ¿Qué nos comenta al respecto?

Los nombramientos de los profesores se hacen por concurso, y como mecanismo de reconsideración van a la Corte Suprema de Justicia. Los directores de los institutos internos de la UP, por estatuto, son nombrados por el rector.

¿Hay nepotismo en la Universidad de Panamá?

La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información ha detectado 11 personas que tenían relaciones de parentesco y que estaban en la misma unidad académica, de los 9.000 funcionarios administrativos.

Sabemos de casos de nepotismo en diversas direcciones regionales, es decir, uno en una sede y el otro en el campus central

Yo hice pasar una normativa en el Consejo Académico y en el Administrativo, donde se prohibía que el rector, los vicerrectores, directores de instituto u otras altas autoridades pudieran contratar parientes en cualquier parte de la universidad. Siempre que vamos a contratar, vemos que la persona nueva contratada no sea pariente de nadie de esa unidad académica. Pero a veces no tienen el mismo apellido.

¿Cómo van las investigaciones de la Contraloría con esos estudiantes que tienen más de 10 años estudiando una licenciatura, pero que no terminan?

No hemos recibido formalmente ninguna nota de Contraloría haciendo esa solicitud. Toda esa información se la facilitaremos si el contralor nos la pide. Hace dos años se aprobó que a ningún estudiante con más de 30 años de edad se le paga pasaje ni viáticos para actividades fuera del país. Hay que decir algo, tenemos una cantidad importante de estudiantes de la universidad que estudian y trabajan y demoran 8, 9, 10, 11, hasta 15 años en graduarse. ¿Por qué? Porque hacen su carrera paulatinamente.

La crítica es a los dirigentes estudiantiles que no terminan la carrera.

La universidad no tiene ninguna restricción para el tiempo de un estudiante en una carrera. Lo que sí es que cuando hay cambio de planes de estudio, el estudiante tiene hasta cinco años para poder concluir con ese viejo plan.

¿Del presupuesto total cuánto se destina a investigación y a labores de extensión?

La investigaciones que se hacen en la UP, todo ha sido por fondos de autogestión. Yo puedo generar 100 millones de dólares de autogestión, pero no los puedo usar porque no está en el presupuesto.

¿Se siente satisfecho con la labor de la UP?

En el 2016, cuando llegué a la UP, se producían 52 papers en revistas indexadas en la base de datos Scopus. El año pasado publicamos 250 solamente en esa base. Hay otras bases importantes también. Es muy difícil encontrar una universidad en el mundo que en ocho años haya cuadruplicado su producción en investigación. La universidad hace cosas que la comunidad ni se entera: asesoría al Aeropuerto Internacional de Tocumen para el asunto de las aves, genera la semilla de arroz que usan el 25% de los productores, creó una nueva raza de ganado de doble propósito para leche y carne. Monitorea las radiaciones ultravioleta y la capa de ozono, analiza los medicamentos. Tenemos una estación de accidentes y de ensayos nucleares que es la que monitorea todo Panamá, Centroamérica y el Caribe. Monitorea los 365 días del año si existe un accidente o un ensayo nuclear, y formamos parte de una de las 50 estaciones en el mundo. Conformamos parte del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. La entrevista completa en la edición digital o el QR