EE.UU. estaría planeando atacar pronto a narcotraficantes en suelo venezolano, según NBC

Fotografía de archivo en donde se ve a Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. EFE/ Palacio de Miraflores
Por
Agencia EFE
  • 27/09/2025 00:00
Atacar dentro de Venezuela sería otra escalada en la campaña militar del gobierno del presidente Donald Trump contra presuntos objetivos de narcotráfico y su postura hacia el gobierno venezolano.

El Ejército de EE.UU. está preparando ya planes para atacar a narcotraficantes sobre territorio venezolano dentro de unas semanas, según adelantó este viernes la cadena NBC News citando dos funcionarios estadounidenses anónimos cercanos al asunto.

NBC cita también a otras dos personas cuyos nombres no desvela y que están familiarizadas con estos planes de bombardear a traficantes de drogas en Venezuela, una acción que supondría una tremenda escalada en una situación ya de por sí muy tensa ante el nutrido despliegue militar que ha relizado Washington en el sur del Caribe desde este pasado verano.

Aunque los ataques podrían suceder en pocas semanas, el presidente Donald Trump aún no ha aprobado ninguna decisión, declararon las fuentes, que apuntaron a que lo que se está planeando son ofensivas con drones contra individuos concretos y laboratorios de drogas.

El Gobierno Trump ha dicho que el contingente estadounidense, compuesto por destructores, buques de transporte anfibio, un submarino de propulsión nuclear o aviones de combate, ha destruido ya cuatro narcolanchas en aguas del Caribe que partieron supuestamente de Venezuela con drogas a bordo.

Washington acusa al Gobierno de Nicolás Maduro de integrar la cúpula del Cartel de los Soles, una organización de la que apenas existe documentación y que según la Casa Blanca envía cargamentos de droga a EE.UU.

Por su parte, Venezuela considera que el operativo militar en el Caribe solo busca ejercer presión para apartar al chavismo del poder.

Las fuentes consultadas por NBC aseguraron que la reciente escalada militar estadounidense responde en parte a que el Gobierno del magnate neoyorquino considera que Maduro no está haciendo lo suficiente para frenar el tráfico de drogas desde su país.

Maduro escribió recientemente una carta a Trump pidiendo retomar el diálogo con el enviado especial de EE.UU., Richard Grenell, y apartar de los asuntos bilaterales al secretario de Estado, Marco Rubio, al que Caracas considera un elemento tóxico en los intercambios.

Trump le quitó peso a la misiva recientemente, y al ser preguntado por la posibilidad de ataques en territorio venezolano, se limitó a decir “bueno, ya lo descubrirán”.

Prueba misiles de largo alcance desde Florida en plena tensión con Venezuela

La Marina estadounidense informó hace dos días que lanzó la semana pasada cuatro misiles balísticos de alcance intercontinental desde aguas de la costa este de Florida a modo de prueba, una aparente muestra de músculo militar que llega en un momento marcado por el despliegue militar de Washington en el Caribe que ha incrementado la tensión con Venezuela.

Aunque es común que el Ejército estadounidense informe a posteriori de sus test de misiles y la Marina subrayara en un comunicado que estas pruebas “no se llevaron a cabo en respuesta a ningún acontecimiento internacional”, el texto menciona que uno de los cuarto lanzamientos, el que se realizó el pasado domingo, “iluminó el cielo nocturno y fue visible desde Puerto Rico”.

La referencia explícita a Puerto Rico, que se encuentra a unos 700 kilómetros de la costa de Venezuela, no parece casual si se tiene en cuenta que los lanzamientos de prueba se realizaron en un cuadrante frente a la costa oriental de Florida muy distante del territorio libre asociado, en concreto a unos 1.500 kilómetros.

Los proyectiles, que fueron lanzados desde un submarino de la clase Ohio entre el 17 y el 21 de septiembre, son del tipo Trident II D5, un misil balístico lanzado desde submarino (SLBM) con capacidad para cargar cabezas nucleares y con un alcance estimado en unos 12.000 kilómetros.

Con el objetivo de combatir el narcotráfico procedente de las costas venezolanas, EE.UU. ha desplegado en el Caribe desde agosto al menos ocho buques, entre ellos destructores y navíos de asalto y transporte anfibio, y también un submarino de propulsión nuclear, aunque se trata de un sumergible de la clase Los Ángeles, sin capacidad para lanzar armas atómicas.

A su vez, ha enviado varios cazas de última generación F-35B precisamente a Puerto Rico.

