FBI detiene a joven acusado de planear tiroteo masivo en el Mall of America

El FBI arrestó a Sheikhdoon Abdullahi Mohamud, de 18 años, acusado de planear un ataque masivo inspirado en el Estado Islámico contra el centro comercial Mall of America, en Minnesota, reportaron los medios estadounidenses.

Las autoridades de la Agencia Federal de Investigación aseguraron que el operativo permitió detener al sospechoso antes de que pudiera ejecutar el ataque.

Según una denuncia criminal presentada ante un tribunal federal, Mohamud habría expresado durante meses su intención de realizar un ataque en Minnesota y posteriormente habría jurado lealtad al Estado Islámico.

Los investigadores sostienen que planeaba atacar el 24 de octubre, fecha en la que estaba prevista una celebración de arte de la comunidad hmong en el centro comercial.

Los fiscales alegan que el joven hablaba de matar entre 30 y 60 personas y que había considerado viajar al extranjero para unirse a organizaciones terroristas antes de decidir realizar un ataque dentro de Estados Unidos.

La investigación del FBI comenzó a seguir sus comunicaciones desde diciembre de 2024, menciona el Departamento de Justicia.

Como parte de una operación encubierta, agentes del FBI se hicieron pasar por integrantes del Estado Islámico y le vendieron a Mohamud un rifle AK-47 inutilizado, cuatro cargadores y aproximadamente 200 cartuchos de munición.

El acusado habría pagado unos 600 dólares y fue detenido el 6 de octubre, poco después de recibir los artículos.

El director del FBI, Kash Patel, afirmó que el sospechoso había obtenido el arma que esperaba utilizar en un ataque con múltiples víctimas y elogió el trabajo de la oficina de Minneapolis. Por su parte, el presidente Donald Trump también reaccionó al operativo y declaró: “El FBI hizo un gran trabajo”.

Mohamud compareció ante un juez federal este 7 de octubre y enfrenta un cargo por recibir deliberadamente un arma de fuego y municiones con la intención de utilizarlos para cometer un delito federal de terrorismo.

Mohamud se presume inocente mientras el caso continúa en los tribunales, recordó la agencia Associated Press.