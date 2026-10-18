Huracán Trudy golpea la costa del Pacífico mexicano con lluvias intensas y fuertes vientos

El huracán Trudy, de categoría 2, mantiene este domingo 18 de octubre la amenaza de lluvias intensas, fuertes vientos y oleaje elevado en el occidente de México, mientras otros sistemas meteorológicos favorecen precipitaciones en distintas zonas del país. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a las 9:00 a.m. el ciclón se encontraba a 185 kilómetros al suroeste de Cabo Corrientes y a 180 kilómetros al oeste-suroeste de Playa Pérula, en el estado de Jalisco. Avanzaba hacia el noroeste a 13 kilómetros por hora, con vientos sostenidos de 165 kilómetros por hora y rachas de hasta 205 kilómetros por hora. En las costas de Jalisco y Colima se esperaban rachas de hasta 100 kilómetros por hora y olas de entre cuatro y seis metros. En el sur de Nayarit y Michoacán, el oleaje podría alcanzar entre dos y tres metros.

Alertan por inundaciones y deslizamientos

La circulación del huracán favorecería lluvias muy fuertes, de entre 50 y 75 milímetros, en zonas costeras y del sur de Jalisco. También se pronosticaban precipitaciones fuertes, de entre 25 y 50 milímetros, en Colima y el sur de Nayarit. Las autoridades advirtieron sobre el riesgo de inundaciones, crecidas de ríos y deslizamientos de tierra, especialmente en áreas de terreno escarpado y lugares donde el suelo ya se encuentra saturado por lluvias anteriores. El SMN retiró la prevención por vientos de huracán entre Manzanillo, Colima, y Cabo Corrientes. Sin embargo, mantuvo una alerta por vientos de tormenta tropical desde Playa Pérula hasta San Blas, en Nayarit, incluidas las islas Marías. La Marina de México instó a navegantes y residentes de las zonas costeras a extremar las precauciones ante las condiciones meteorológicas.

Trudy podría debilitarse en los próximos días