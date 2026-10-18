Huracán Trudy golpea la costa del Pacífico mexicano con lluvias intensas y fuertes vientos

El huracán Trudy, de categoría 2, mantiene este domingo 18 de octubre la amenaza de lluvias intensas, fuertes vientos y oleaje elevado en el occidente de México, mientras otros sistemas meteorológicos favorecen precipitaciones en distintas zonas del país.
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a las 9:00 a.m. el ciclón se encontraba a 185 kilómetros al suroeste de Cabo Corrientes y a 180 kilómetros al oeste-suroeste de Playa Pérula, en el estado de Jalisco.
Avanzaba hacia el noroeste a 13 kilómetros por hora, con vientos sostenidos de 165 kilómetros por hora y rachas de hasta 205 kilómetros por hora.
En las costas de Jalisco y Colima se esperaban rachas de hasta 100 kilómetros por hora y olas de entre cuatro y seis metros. En el sur de Nayarit y Michoacán, el oleaje podría alcanzar entre dos y tres metros.
La circulación del huracán favorecería lluvias muy fuertes, de entre 50 y 75 milímetros, en zonas costeras y del sur de Jalisco. También se pronosticaban precipitaciones fuertes, de entre 25 y 50 milímetros, en Colima y el sur de Nayarit.
Las autoridades advirtieron sobre el riesgo de inundaciones, crecidas de ríos y deslizamientos de tierra, especialmente en áreas de terreno escarpado y lugares donde el suelo ya se encuentra saturado por lluvias anteriores.
El SMN retiró la prevención por vientos de huracán entre Manzanillo, Colima, y Cabo Corrientes. Sin embargo, mantuvo una alerta por vientos de tormenta tropical desde Playa Pérula hasta San Blas, en Nayarit, incluidas las islas Marías.
La Marina de México instó a navegantes y residentes de las zonas costeras a extremar las precauciones ante las condiciones meteorológicas.
El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos indicó que se esperaba que Trudy permaneciera cerca de la costa mexicana hasta la noche del domingo, antes de desplazarse hacia el sur de la península de Baja California durante el lunes y martes.
El pronóstico contemplaba que el sistema se debilitara a categoría 1 el lunes y descendiera a tormenta tropical ese mismo día, antes de convertirse en remanentes el martes.
Además de Trudy, un frente frío y una masa de aire polar influían en las condiciones meteorológicas de México, con lluvias de fuertes a extraordinarias previstas en zonas de 16 de los 32 estados del país, así como vientos intensos y un descenso de las temperaturas.
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