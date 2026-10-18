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Localizan sin vida a hombre de 30 años desaparecido en el río Gatú, en Veraguas

El cuerpo fue localizado en la desembocadura del río Santa María.
El cuerpo fue localizado en la desembocadura del río Santa María. Cedida | Sinaproc
Por
Leiny Pérez
  • 18/10/2026 14:15
El cuerpo fue recuperado en la desembocadura del río Santa María, a unos tres kilómetros del punto donde fue visto por última vez

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) localizó el cuerpo sin vida de un hombre de 30 años que había sido reportado como desaparecido en las aguas del río Gatú, en el distrito de San Francisco, provincia de Veraguas.

El hallazgo se registró en la desembocadura del río Santa María, aproximadamente a tres kilómetros del lugar donde el hombre fue visto por última vez, según informó la entidad.

Coordinaron diligencias con el Ministerio Público

En las labores de búsqueda participaron unidades del Cuerpo de Bomberos de Panamá y de la Policía Nacional.

Tras recuperar el cuerpo, las autoridades coordinaron con el Ministerio Público los trámites legales correspondientes.

Sinaproc no precisó en el reporte las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

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