Sorteo dominical de la Lotería se jugará a las 5:00 p.m. este 18 de octubre

Las secuelas del reciente terremoto y sus réplicas continuaron impactando la operatividad de los servicios públicos en Panamá. La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) ajustó los horarios programados para la jornada de este domingo 18 de octubre de 2026, tras registrarse demoras operativas en sus sedes provinciales.

La institución reprogramó la celebración del sorteo dominical 5574 para las 5:00 p.m., mientras que fijó las 2:00 p.m. como hora límite para que los billeteros completen el proceso de devolución de las fracciones no vendidas.

La directiva de la LNB explicó que la medida responde a los retrasos generados por los protocolos de desalojo e inspección de estructuras en las agencias regionales, especialmente en aquellas ubicadas cerca del epicentro del movimiento telúrico.

Esta alteración en el calendario operativo de la LNB sigue a los imprevistos reportados en la jornada del pasado 11 de octubre, cuando el sorteo dominical número 5573 tuvo que celebrarse un día después.

Primer Premio: 1548

Letras: ADAD

Serie: 4

Folio: 11

Segundo premio: 7612

Tercer premio: 5841

La entidad solicitó a los compradores y a la red de billeteros tomar las previsiones correspondientes ante las modificaciones implementadas durante esta contingencia.