Intervenciones de Estados Unidos en Latinoamérica en los últimos 75 años

El 25 de octubre de 1983 casi 2.000 marines norteamericanos, junto a una fuerza simbólica de 300 soldados de otros pequeños países caribeños -Jamaica, Antigua, Barbados, Dominica, Santa Lucía y San Vicente-, invadieron la isla caribeña de Granada para derrocar al régimen militar que se había hecho con el poder seis días antes, el 19 de octubre, tras ejecutar al jefe de Gobierno, Maurice Bishop, a tres de sus ministros y a numerosos civiles.El golpe, de influencia comunista, había derrocado un Gobierno que había llegado al poder en 1979 también tras un golpe de Estado -en este caso incruento- y había instaurado un Gobierno apoyado por Cuba y reconocido por EE.UU y el Reino Unido.El entonces presidente norteamericano, Ronald Reagan, justificó la intervención -denominada ‘Operación Furia Urgente’- en la necesidad de proteger las vidas del millar de estadounidenses residentes en la isla y restaurar las instituciones democráticas, a la vez que aseguraba que se estaba construyendo en la isla un aeropuerto para uso militar de soviéticos y cubanos.La invasión fue condenada incluso por los aliados europeos de Estados Unidos.La mayor parte de las tropas estadounidenses salieron del país el 1 de noviembre de 1983, tras instaurarse un Gobierno provisional, y en 1988 se celebraron elecciones. Desde entonces el país se ha mantenido como una democracia parlamentaria.