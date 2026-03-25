Irán fija sus propias condiciones para acuerdo de paz con EE. UU.

Frente a la propuesta estadounidense, Irán ha presentado sus propias condiciones: cese total de ataques por parte de Estados Unidos e Israel, garantías de no repetición de hostilidades, compensaciones por daños de guerra y reconocimiento de su soberanía sobre el estrecho de Ormuz.El pulso diplomático se desarrolla mientras ambos actores mantienen posiciones de máximos. Desde Washington, Trump insiste en que su país ha logrado ventaja en el conflicto y que Irán estaría interesado en alcanzar un acuerdo.Funcionarios estadounidenses describen la estrategia del mandatario como una combinación de presión militar y negociación simultánea, respaldada por figuras como el secretario de Estado Marco Rubio y el vicepresidente J. D. Vance.