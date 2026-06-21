Iván Cepeda votó en Bogotá por la segunda vuelta presidencial

El candidato a la presidencia de la República de Colombia por el partido político Pacto Histórico, Iván Cepeda, ejerció su derecho al voto en la localidad de Kennedy, en el suroccidente de Bogotá, durante la jornada de la segunda vuelta electoral que celebra este domingo en ese país.

El sufragio del aspirante de izquierda formaliza su participación en una de las zonas con mayor densidad electoral de la capital colombiana. Cepeda disputa la jefatura del Estado con el candidato de la agrupación Defensores de la Patria, Abelardo de la Espriella, en unos comicios estrechos que mantienen la atención de la región americana.

El avance de este proceso electoral es seguido con especial atención desde Panamá debido a los vínculos comerciales y de seguridad compartidos en la región fronteriza. Los centros de votación operan bajo supervisión oficial y se espera el cierre de las mesas al final de la tarde para dar inicio al escrutinio formal por parte de la Registraduría Nacional.