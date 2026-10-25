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Lula Da Silva es reelecto para su cuarto periodo presidencial de Brasil

Lula Da Silva
Lula Da Silva Redes Sociales
Por
Lourdes García Armuelles
  • 25/10/2026 19:44
De esta manera, Lula da Silva supera a Flávio Bolsonaro en la recta final de la reñida segunda vuelta por la presidencia de Brasil

Con más del 50% de los votos, Luiz Inácio Lula da Silva se consolidó virtualmente ganador de las elecciones presidenciales, que en su caso, lo llevan a una nueva reelección de cuatro mandatos.

De esta manera, Lula da Silva supera a Flávio Bolsonaro en la recta final de la reñida segunda vuelta por la presidencia de Brasil.

Los últimos colegios electorales de Brasil cerraron sus puertas a las 07:00 p.m. (hora local de Brasil) de este domingo, tras cumplirse la extensión extraordinaria de dos horas ordenada por la Corte Suprema para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

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