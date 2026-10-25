Lula Da Silva es reelecto para su cuarto periodo presidencial de Brasil

Con más del 50% de los votos, Luiz Inácio Lula da Silva se consolidó virtualmente ganador de las elecciones presidenciales, que en su caso, lo llevan a una nueva reelección de cuatro mandatos.
De esta manera, Lula da Silva supera a Flávio Bolsonaro en la recta final de la reñida segunda vuelta por la presidencia de Brasil.
Los últimos colegios electorales de Brasil cerraron sus puertas a las 07:00 p.m. (hora local de Brasil) de este domingo, tras cumplirse la extensión extraordinaria de dos horas ordenada por la Corte Suprema para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.
Cientos de familiares y amigos se congregaron en la explanada donde se celebró el Festival Nova, lugar de la mayor masacre dentro de la oleada de ataques...
“¿Qué es lo que le impide venirse? ¡Que se venga! ¿Cuál es problema, pues? Lo que tienen es un show para ver cómo generan una campaña de intriga”, dijo...