Mulino felicita a Lula Da Silva por su reelección como presidente de Brasil

El presidente de la República, José Raúl Mulino, felicito este domingo a su homólogo Luis Ignasio Lula Da Silva por su reelección al cargo presidencial.

A través de sus redes sociales, Mulino aseguró que ambos países seguirán trabajando juntos.

“Felicito al pueblo brasileño por esta jornada democrática y especialmente al presidente Luis Ignasio Lula Da Silva por la victoria”, se lee en el mensaje.

Asimismo, la Cancillería de Panamá en un comunicado oficial también reconoció la participación democrática del pueblo brasileño y destacó el valor de los comicios como expresión de la voluntad soberana de los pueblos.

La Cancillería reafirmó la importancia de fortalecer las instituciones democráticas, el Estado de derecho y la convivencia pacífica como pilares esenciales para la estabilidad y el desarrollo regional.

El Gobierno panameño manifestó su confianza en que las relaciones bilaterales con Brasil seguirán profundizándose, sustentadas en la amistad histórica, el respeto mutuo y una visión compartida de cooperación e integración regional.

Asimismo, reiteró su voluntad de ampliar las oportunidades de intercambio económico y comercial, fortalecer la cooperación en áreas de interés común y contribuir a una América Latina y el Caribe más integrada y próspera.