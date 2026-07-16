Marco Rubio reúne a 66 países para impulsar una ‘coalición contra el terrorismo de extrema izquierda’

El encuentro forma parte de una estrategia más amplia impulsada por la<b> administración Trump</b> durante los últimos meses.En septiembre del año pasado, el mandatario anunció la designación de <b>Antifa</b> como organización terrorista, pese a que <b>distintos expertos sostienen que no existe una estructura centralizada que agrupe a ese movimiento</b>. La decisión llegó tras el asesinato del dirigente juvenil del movimiento <b>MAGA Charlie Kirk</b>, crimen por el que <b>Trump </b>responsabilizó públicamente a<b> la izquierda radical</b>, aunque hasta el momento <b>no se han presentado pruebas que vinculen al acusado con organizaciones de ese tipo</b>.Posteriormente, <b>Washington </b>incluyó en su lista de organizaciones terroristas extranjeras a cuatro grupos europeos: <b>Antifa Ost</b>, la <b>Federación Anarquista Informal/Frente Revolucionario Internacional</b>, <b>Justicia Proletaria Armada</b> y <b>Autodefensa de Clase Revolucionaria</b>. Asimismo, ofreció recompensas de hasta <b>10 millones de dólares</b> por información relacionada con sus mecanismos de financiamiento.La nueva<b> Estrategia Nacional de Contraterrorismo estadounidense</b>, presentada en mayo, también modificó el enfoque tradicional de la política de seguridad al reducir el protagonismo del terrorismo islamista y priorizar el combate contra el narcotráfico y los grupos políticos violentos que el Gobierno considera una amenaza interna.Durante su intervención, <b>Rubio </b>recordó atentados como los del <b>11 de septiembre de 2001</b> en <b>Estados Unidos</b>, el <b>11 de marzo de 2004</b> en <b>Madrid </b>y los ataques del <b>7 de julio de 2005</b> en <b>Londres </b>para defender la necesidad de construir una nueva coalición internacional que, según afirmó, permita enfrentar el resurgimiento del extremismo político de izquierda con la misma coordinación que se utilizó para combatir el terrorismo yihadista.