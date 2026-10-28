Muere a los 92 años Alvin Hellerstein, el juez del caso contra Nicolás Maduro

Alvin Hellerstein, el juez que llevaba el caso contra el expresidente de Venezuela Nicolás Maduro, falleció este miércoles 28 de octubre a los 92 años, según confirmó al diario estadounidense The New York Times Ed Friedland, director ejecutivo del Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, donde Hellerstein ejerció durante casi tres décadas.

La última audiencia sobre el caso contra Maduro y su esposa, Cilia Flores, en el que se añadieron cargos de tortura a los de narcotráfico, se celebró el pasado 15 de octubre. Durante esa sesión judicial, el juez fijó el 14 de junio de 2027 como fecha para el inicio formal del juicio contra la expareja presidencial venezolana. Ahora el caso deberá ser asumido por un nuevo juez.

Hellerstein, designado en 1998 durante la administración de Bill Clinton (1993-2001), era ampliamente conocido por presidir casos de alto perfil, como los relacionados con los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 y, más recientemente, las medidas del gobierno de Donald Trump para llevar a cabo su plan de deportaciones masivas.