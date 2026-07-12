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NASA: El doble terremoto en Venezuela desplazó la tierra hasta 60 centímetros

La ruptura de la falla se propagó mar adentro, hacia el este, y luego regresó a tierra firme cerca del aeropuerto internacional al norte de Caracas.
La ruptura de la falla se propagó mar adentro, hacia el este, y luego regresó a tierra firme cerca del aeropuerto internacional al norte de Caracas. Tomado de X | Nasa
Por
Deborah Peña
  • 12/07/2026 13:21
El mapa del satélite Radar de Apertura Sintética mostró cómo los sismos desplazaron la superficie terrestre

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Tras los devastadores terremotos que azotaron a Venezuela el pasado 24 de junio, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (Nasa) confirmó que el doble terremoto provocó un desplazamiento masivo de la superficie terrestre de hasta 60 centímetros.

A través de una publiación en su cuenta de X, la Nasa explicó que el mapa del satélite Radar de Apertura Sintética (NISAR, por su acrónimo en inglés) mostró cómo los sismos desplazaron la superficie terrestre.

El proyecto realizado en conjunto con la Organización de Investigación Espacial de la India (ISRO) fue diseñado para observar con alta precisión los cambios que experimenta la superficie terrestre.

“Los tonos rojos y azules indican desplazamiento en direcciones opuestas (rojo hacia el este y azul hacia el oeste), mientras que los tonos amarillos señalan un desplazamiento cercano a cero”, escribieron en X.

El descubrimiento mostro una serie de desplazamientos tanto horizontales como verticales. Las zonas marcadas en color rojo representan áreas donde el terreno se desplazó hacia el este y ascendió ligeramente.

Asimismo, señalarón que se trata de datos preliminares aún en proceso de validación, y que a su vez resultan útiles para identificar zonas de desplazamiento significativo.

El desplazamiento se dio con mayor intensidad cerca de Caracas y La Guaira. El mapa se elaboró a partir de datos NISAR adquiridos el 25 y el 30 de junio (después de los terremotos) y el 13 y el 18 de junio (antes de los terremotos).

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