NASA: El doble terremoto en Venezuela desplazó la tierra hasta 60 centímetros

Tras los devastadores terremotos que azotaron a Venezuela el pasado 24 de junio, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (Nasa) confirmó que el doble terremoto provocó un desplazamiento masivo de la superficie terrestre de hasta 60 centímetros.

A través de una publiación en su cuenta de X, la Nasa explicó que el mapa del satélite Radar de Apertura Sintética (NISAR, por su acrónimo en inglés) mostró cómo los sismos desplazaron la superficie terrestre.

El proyecto realizado en conjunto con la Organización de Investigación Espacial de la India (ISRO) fue diseñado para observar con alta precisión los cambios que experimenta la superficie terrestre.

“Los tonos rojos y azules indican desplazamiento en direcciones opuestas (rojo hacia el este y azul hacia el oeste), mientras que los tonos amarillos señalan un desplazamiento cercano a cero”, escribieron en X.