‘No me espanta’, dice Diosdado Cabello tras regreso de María Corina Machado a Venezuela

El regreso de María Corina Machado a Venezuela generó una reacción de Diosdado Cabello, quien compartió una cita de Simón Bolívar.

Durante sus declaraciones, Cabello aseguró que el Gobierno lleva tiempo diciendo que quienes deseen regresar a Venezuela pueden hacerlo, pero deben asumir la responsabilidad por sus declaraciones y acciones políticas.

“Desde cuándo nosotros estamos diciendo que el que se quiere venir, que se venga. Aquí no hay persecuciones para nada. Nos montan un show”, expresó Cabello, quien cuestionó que Machado regresara ahora y no el pasado 25, como señaló en su intervención.