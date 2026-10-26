‘No me espanta’, dice Diosdado Cabello tras regreso de María Corina Machado a Venezuela

El regreso de María Corina Machado a Venezuela generó una reacción de Diosdado Cabello, quien compartió una cita de Simón Bolívar.
Durante sus declaraciones, Cabello aseguró que el Gobierno lleva tiempo diciendo que quienes deseen regresar a Venezuela pueden hacerlo, pero deben asumir la responsabilidad por sus declaraciones y acciones políticas.
“Desde cuándo nosotros estamos diciendo que el que se quiere venir, que se venga. Aquí no hay persecuciones para nada. Nos montan un show”, expresó Cabello, quien cuestionó que Machado regresara ahora y no el pasado 25, como señaló en su intervención.
Posteriormente, el funcionario leyó una frase de una carta atribuida a Simón Bolívar y dirigida a Manuel Antonio José, con la que respondió a la llegada de la dirigente opositora.
“No me espanta. Estamos acostumbrados a ver de cerca fantasmas más horribles que han desaparecido al acercarnos a ellos”, citó Cabello. Al finalizar, agregó: “El que entendió, entendió”.
Las declaraciones se produjeron luego de que María Corina Machado regresara a Venezuela este domingo 25 de octubre, tras permanecer casi diez meses fuera del país.
La dirigente opositora reapareció ante sus seguidores en Barquisimeto, estado Lara, donde inició una nueva etapa de su actividad política.
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“¿Qué es lo que le impide venirse? ¡Que se venga! ¿Cuál es problema, pues? Lo que tienen es un show para ver cómo generan una campaña de intriga”, dijo...