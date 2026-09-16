Panamá permanece en lista de países de tránsito de drogas de Estados Unidos para 2027

Panamá figura nuevamente entre los principales países de tránsito de drogas o productores de drogas ilícitas identificados por Estados Unidos para el año fiscal 2027, de acuerdo con una determinación presidencial firmada por el presidente Donald Trump y presentada al Congreso el 15 de septiembre.

La determinación, divulgada por el Departamento de Estado de Estados Unidos, incluye a Panamá junto con otros 22 países: Afganistán, Bahamas, Belice, Bolivia, Birmania, China, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, India, Jamaica, Laos, México, Nicaragua, Pakistán, Perú y Venezuela.

El documento establece expresamente que la inclusión de un país en esta lista no refleja necesariamente los esfuerzos que realiza actualmente su Gobierno en la lucha contra las drogas ni su nivel de coordinación con Estados Unidos.

Según la determinación, estos países son incluidos con base en una combinación de factores geográficos, comerciales y económicos que permiten el tránsito o la producción de drogas ilícitas o de precursores químicos.

Esto significa que la clasificación de Panamá como uno de los principales países de tránsito de drogas no constituye por sí misma una declaración de que el Gobierno panameño haya incumplido sus compromisos internacionales en materia de control de drogas.

La categoría está contemplada en la sección 706(1) de la Ley de Autorización de Relaciones Exteriores del Año Fiscal 2003 (FRAA), citada en la determinación presidencial.

Para el año fiscal 2027, Estados Unidos incluyó en la categoría de principales países de tránsito o producción de drogas ilícitas a:

Afganistán

Bahamas

Belice

Bolivia

Birmania

China

Colombia

Costa Rica

República Dominicana

Ecuador

El Salvador

Guatemala

Haití

Honduras

India

Jamaica

Laos

México

Nicaragua

Pakistán

Panamá

Perú

Venezuela

La lista es más amplia que la relación de países que, dentro de la misma determinación, fueron señalados por no haber realizado esfuerzos sustanciales para cumplir con sus obligaciones antidrogas.

Afganistán, Bolivia, Birmania y Colombia

Trump determinó que Afganistán, Bolivia, Birmania y Colombia no realizaron durante los últimos 12 meses esfuerzos sustanciales para cumplir con sus obligaciones derivadas de acuerdos internacionales contra el narcotráfico ni con las medidas establecidas por la legislación estadounidense.

El presidente también determinó que la asistencia de Estados Unidos a Bolivia, Birmania y Colombia es actualmente vital para los intereses nacionales de Washington.

Esta distinción separa la clasificación como país de tránsito o producción de drogas de la determinación específica de incumplimiento de los compromisos antidrogas.

Venezuela permanece en la lista, pero deja de ser considerada incumplidora

En el caso de Venezuela, Trump señala que los cambios políticos registrados durante el último año han generado oportunidades para ampliar la cooperación de Estados Unidos con gobiernos de Sudamérica.

El mandatario estadounidense sostiene que su administración ha incrementado la cooperación con el Gobierno interino de Delcy Rodríguez en la lucha contra los cárteles.

Trump afirma que, debido a los avances que atribuye al Gobierno interino, Venezuela ya no debe ser considerada como un país que ha incumplido manifiestamente sus compromisos de control de drogas.

Sin embargo, Venezuela continúa incluida en la lista de principales países de tránsito o producción de drogas ilícitas para el año fiscal 2027.

Sobre México, Trump reconoce acciones de cooperación en materia de seguridad, pero sostiene que el país debe adoptar medidas adicionales contra las organizaciones de narcotráfico y reforzar las inspecciones en sus puertos de entrada.

En el caso de Colombia, plantea la posibilidad de revisar la determinación de incumplimiento si el país registra avances en la erradicación de cultivos de coca y en el desmantelamiento de organizaciones vinculadas al narcotráfico.

El documento también señala a China por su papel en la producción y exportación de precursores químicos utilizados para fabricar drogas sintéticas y reclama mayores controles sobre estas sustancias.

La determinación presidencial ordena que el documento y los memorandos de justificación sean presentados al Congreso de Estados Unidos y publicados en el Registro Federal.