Camacho rechaza inclusión de Panamá en lista antidrogas de Estados Unidos

<b>El diputado Luis Eduardo Camacho</b> se pronunció este 17 de septiembre en la <b>Asamblea Nacional </b>sobre la reciente determinación de la <b>Casa Blanca</b> que volvió a ubicar a <b>Panamá </b>en la <b>lista de países 'mayores' de tránsito o producción de drogas ilícitas</b>.'Me parece injusto mantener a <b>Panamá </b>en ese tipo de lista cuando ha dado sobrado ejemplo de combatir el narcotráfico', dijo el legislador, quien aseguró que, de existir una clasificación justa, <b>Panamá </b>debería figurar en una 'lista honorífica por el combate al narcotráfico firme y permanente'.<b>Camacho </b>agregó que no se trata de un discurso antiestadounidense, ni en contra de otras potencias: 'Yo soy pro panameño y voy a defender el buen nombre de <b>Panamá</b>'.El 15 de septiembre de 2025, la <b>Casa Blanca </b>publicó la determinación presidencial para el año fiscal 2026. En ella, <b>Panamá </b>aparece nuevamente como país de tránsito 'mayor', en un documento que también incluye a otras naciones de la región como Colombia, Venezuela, Nicaragua y El Salvador.Aunque el texto aclara que estar en la lista no constituye un juicio negativo sobre la cooperación de los gobiernos, sí refleja la importancia geográfica y logística de los territorios en las rutas del narcotráfico. Sin embargo, <b>Camacho </b>cuestionó que se asocie al país con una 'connotación negativa' cuando, a su juicio, <b>Panamá </b>ha demostrado resultados contundentes en la lucha contra este flagelo.