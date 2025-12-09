Defensa de Héctor Brands denuncia falta de garantías y asegura desconocer fundamentos de la investigación

El abogado Víctor Orobio, integrante del equipo de defensa del exdiputado y exdirector de Pandeportes Héctor Brands, criticó este martes 9 de diciembre la forma en que se ha desarrollado el proceso en su contra.

Orobio advirtió que hasta el momento no conocen con precisión los fundamentos de la investigación que adelanta la Fiscalía Segunda Superior contra la Delincuencia Organizada.

Junto con Brands fueron aprehendidos tres de sus hijos, la exesposa y su pareja actual.

A su llegada a la sede de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), Orobio dijo que aún debía verificar si Brands había sido trasladado tras cumplir con la revisión médica obligatoria.

“El procedimiento es hacer una revisión médica antes de traerlo aquí a la DIJ. Me parece que eso ya tuvo que haber transcurrido porque estuve con él en la diligencia de allanamiento y se lo llevaron como a las 7:30 de la mañana”, explicó.

El abogado confirmó que la reserva del sumario fue levantada este mismo martes, pero aseguró que esta medida no ha permitido a la defensa acceder a la información del expediente.

“La reserva la levantaron hoy, pero eso significa que solamente la fiscalía es la que tiene información de todo lo que está hablando y diciendo. La defensa ha estado excluida de un debido proceso, de un derecho a la defensa. En este país las cosas no andan bien, se están haciendo a la pedrada”, cuestionó.

Orobio insistió en que, pese a las diligencias, aún desconocen los elementos en que la fiscalía sustenta su caso.

“Hasta este momento la defensa no sabe a ciencia cierta en qué se basa el fiscal en todo lo que está diciendo. Lo único que sabemos es que tenemos dos empresas bien fundamentadas, bien afianzadas, con ingresos lícitos y clientes corporativos. La verdad, no sé cómo el fiscal va a presentar sus casos”, destacó.

Orobio subrayó que Brands siempre estuvo a disposición de las autoridades. “Hemos presentado arraigo, hemos ido a la Contraloría [General de la República] y siempre dijimos que el señor Héctor Brands estaba en su casa, en Panamá, para cuando lo citaran. Aun así, procedieron a una aprehensión. Es la clásica. Vamos a debatir eso. Tenemos muchos argumentos”, concluyó.