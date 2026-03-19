Señalado por la ONU y sancionado por varios países marcan la trayectoria del nuevo jefe de Defensa en Venezuela

El recién designado ministro de Defensa de Venezuela, Gustavo González López, arrastra un historial marcado por sansiones internacionales y sañalamientos por graves violaciones a los derechos humanos.

González López, quien ha ocupado cargos clave dentro de los organismos de inteligencia del Estado venezolano, fue sancionado por Estados Unidos debido a su presunta participación en la represión de las protestas antigubernamentales de 2014. Estas manifestaciones dejaron decenas de muertos y cientos de detenidos en medio de denuncias de uso excesivo de la fuerza.

Las sanciones no se limitaron a Washington. Canadá también lo incluyó en su lista de funcionarios sancionados en 2017 por su papel en el deterioro de la democracia venezolana, junto a otros altos cargos del gobierno de Nicolás Maduro. Posteriormente, la Unión Europea y Suiza adoptaron medidas similares en su contra por violaciones a los derechos fundamentales.

Según informó la agencia EFE, uno de los señalamientos más contundentes proviene de una misión independiente de Naciones Unidas, que en 2020 indicó que existían “motivos razonables” para creer que González López tuvo conocimiento, participación o contribución en la comisión de abusos contra opositores políticos.

Entre estos figuran detenciones arbitrarias, torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como presuntos actos de violencia sexual en centros de reclusión como el Sebin.

El ahora ministro también dirigió durante varios años el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, organismo señalado por organizaciones de derechos humanos como uno de los principales instrumentos de represión del Estado. Su participación fue entre 2014 y 2018 y luego de 2019 a 2024, ambos por designación de Maduro, hoy detenido en Nueva York junto con su esposa, la diputada Cilia Flores, según informó la agencia.

Su historial ha sido objeto de constantes críticas por parte de la comunidad internacional, en un contexto donde persisten denuncias de persecución política, encarcelamientos arbitrarios y violaciones sistemáticas de derechos humanos en Venezuela.