La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este miércoles 18 de noviembre que las negociaciones sobre el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) están “muy avanzadas”, después de una reunión de aproximadamente 20 minutos con el mandatario estadounidense, Donald Trump, en Shenzhen, China. El encuentro, celebrado al margen del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), también dejó el compromiso de volver a reunirse en diciembre, durante la cumbre del G20 prevista en el complejo Doral, propiedad de Trump, en Estados Unidos. “Podemos decir que vamos muy avanzados”, manifestó Sheinbaum durante un enlace desde China con la conferencia de prensa de su Gobierno en Ciudad de México. La presidenta describió la conversación como agradable y destacó el buen ánimo del dirigente estadounidense.

Aunque expresó satisfacción por el diálogo, no detalló acuerdos comerciales específicos en las declaraciones difundidas.

El T-MEC concentra la conversación

La mandataria explicó que el tratado comercial compartido con Canadá fue el asunto central de la reunión. Participaron el secretario de Economía mexicano, Marcelo Ebrard, y el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer. En su cuenta de X, Sheinbaum afirmó que los dos gobiernos continúan avanzando en su agenda común. Acompañó el mensaje con una fotografía en la que aparece conversando con Trump y otros funcionarios, con las banderas de ambos países al fondo. El anuncio de otra cita durante el G20 establece una nueva oportunidad para dar seguimiento a las negociaciones. La presidenta no precisó qué asuntos concretos llevarán a ese encuentro ni anticipó una fecha para cerrar acuerdos.

Las caravanas migrantes y la presión arancelaria

La reunión ocurrió en medio de las amenazas de Trump de imponer nuevos aranceles a México si el Gobierno mexicano no frena las caravanas que buscan llegar a territorio estadounidense. Antes de conversar con el mandatario, Sheinbaum había señalado que estaba dispuesta a abordar los movimientos migratorios si su interlocutor mostraba interés.

En las declaraciones posteriores recogidas en la información difundida, no confirmó si las caravanas formaron parte de la conversación. El viernes anterior, la presidenta había asegurado que no había caravanas en territorio mexicano. Sin embargo, medios locales habían informado del recorrido de un grupo de centroamericanos por el sur del país. La advertencia arancelaria de Trump se produjo después de la derrota republicana en las elecciones de mitad de mandato de Estados Unidos.

Reuniones con Xi Jinping y Mark Carney

La agenda de Sheinbaum en Shenzhen también incluyó encuentros con el presidente chino, Xi Jinping, y el primer ministro canadiense, Mark Carney. La participación en la APEC permitió así a la mandataria mantener conversaciones con sus dos socios del T-MEC y con el Gobierno de China, dentro de una misma visita. Por ahora, el resultado anunciado del diálogo con Trump es una valoración favorable del avance comercial y el compromiso de mantener el contacto presencial en diciembre.

¿Qué anunciaron Sheinbaum y Trump después de reunirse por el T-MEC en China?