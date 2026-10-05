Trump atribuye alza de gasolina a refinerías de Rusia y California

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el incremento en los precios de la gasolina ya no responde a las tensiones ni al flujo de crudo en el estrecho de Ormuz, sino a la reducción de la capacidad de refinación en Rusia y en territorio estadounidense.

A través de su red social Truth Social, el mandatario afirmó este lunes 5 de octubre que el suministro de barriles en la vía marítima de Oriente Medio registra niveles elevados, por lo que desmarcó a esa región del encarecimiento del combustible.

“Lo que está haciendo subir el precio de la gasolina ya no es el estrecho de Ormuz —dado que ahora salen cantidades récord de barriles casi a diario—, sino la cuestión de las refinerías”, manifestó el gobernante.

Trump señaló directamente dos factores como causantes del problema en la cadena de refinación: las incursiones militares de Ucrania contra la infraestructura petrolera rusa y el cese de operaciones de plantas de procesamiento en estados gobernados por el Partido Demócrata.

“Las de Rusia están siendo destruidas por Ucrania, mientras que las nuestras están siendo cerradas en estados demócratas, como California, por los ‘Dumócratas’”, declaró el presidente estadounidense.

La postura del Ejecutivo estadounidense redirige la atención del mercado energético global hacia la vulnerabilidad de las plantas de refinación, un factor determinante en la fijación de precios de los derivados del petróleo que consume el mercado internacional.