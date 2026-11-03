Trump reacciona en Truth Social a proyecciones electorales desfavorables para los republicanos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reaccionó la noche de este martes 3 de noviembre a las proyecciones que apuntan a que el Partido Demócrata recuperaría el control de la Cámara de Representantes y aseguró que, de haber figurado en la papeleta electoral, los republicanos habrían ganado por una amplia ventaja.

“Yo no estaba en la papeleta electoral y, si hubiera estado, ¡habríamos ganado por una aplastante mayoía! Gracias por su atención a este asunto”, escribió Trump en su cuenta de Truth Social.

La declaración del mandatario se produjo después de que las cadenas CNN y NBC News proyectaran que los demócratas recuperarían el control de la Cámara Baja, en las elecciones de medio término celebradas este martes.

La cadena hispana Telemundo también proyectó una victoria demócrata, con una estimación de 248 escaños, por encima de los 218 necesarios para alcanzar la mayoría en una cámara integrada por 435 representantes.

Aunque Trump no reconoció expresamente una derrota electoral en su publicación, su mensaje aludió directamente al resultado de las elecciones y a su ausencia de la papeleta, en una jornada que representa un revés para su partido.