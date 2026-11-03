Trump reacciona en Truth Social a proyecciones electorales desfavorables para los republicanos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reaccionó la noche de este martes 3 de noviembre a las proyecciones que apuntan a que el Partido Demócrata recuperaría el control de la Cámara de Representantes y aseguró que, de haber figurado en la papeleta electoral, los republicanos habrían ganado por una amplia ventaja.
“Yo no estaba en la papeleta electoral y, si hubiera estado, ¡habríamos ganado por una aplastante mayoía! Gracias por su atención a este asunto”, escribió Trump en su cuenta de Truth Social.
La declaración del mandatario se produjo después de que las cadenas CNN y NBC News proyectaran que los demócratas recuperarían el control de la Cámara Baja, en las elecciones de medio término celebradas este martes.
La cadena hispana Telemundo también proyectó una victoria demócrata, con una estimación de 248 escaños, por encima de los 218 necesarios para alcanzar la mayoría en una cámara integrada por 435 representantes.
Aunque Trump no reconoció expresamente una derrota electoral en su publicación, su mensaje aludió directamente al resultado de las elecciones y a su ausencia de la papeleta, en una jornada que representa un revés para su partido.
Durante la campaña, el presidente había llamado a los estadounidenses a votar como si él mismo estuviera en la papeleta, en un intento por movilizar el respaldo a los candidatos republicanos.
NBC News señaló que el avance demócrata es interpretado como un referendo sobre las políticas de la administración Trump, especialmente en materia económica y migratoria.
En paralelo, el control del Senado seguía sin definirse en las proyecciones de las principales cadenas estadounidenses. La agencia EFE informó que los demócratas arrebataron a los republicanos un escaño en Carolina del Norte y conservaron el de Georgia, dos resultados importantes en la disputa por la mayoría en la Cámara Alta.
El mensaje de Trump no constituye un reconocimiento explícito de derrota, pero sí una reacción a las proyecciones que anticipan que los republicanos perderían el control de la Cámara de Representantes.
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