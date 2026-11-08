Trump sobre su política de deportaciones masivas: ‘Fue demasiado dura’

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció que algunos aspectos de su política de deportaciones masivas de inmigrantes indocumentados resultaron “demasiado duros”, especialmente para sectores económicos que dependen de mano de obra extranjera, como la agricultura, la hotelería y el ocio.
El mandatario admitió públicamente que las redadas migratorias estaban retirando del mercado laboral a trabajadores con años de experiencia que eran difíciles de reemplazar, lo que abrió un debate sobre el impacto económico y social de su estrategia migratoria.
En junio de 2025, Trump señaló que agricultores y empresarios hoteleros le habían expresado preocupación porque las medidas de control migratorio estaban afectando gravemente sus operaciones.
En un mensaje publicado en Truth Social, el mandatario reconoció que la política migratoria “muy agresiva” estaba alejando a “trabajadores muy buenos y de largo tiempo”, cuyas plazas eran casi imposibles de cubrir.
Asimismo, prometió que su administración estudiaría cambios para proteger a determinados sectores económicos mientras continuaba con la expulsión de inmigrantes con antecedentes criminales.
Las medidas de deportación masiva comenzaron poco después del regreso de Trump a la Casa Blanca en enero de 2025. Desde entonces, su administración impulsó lo que calificó como la mayor operación de deportación en la historia del país, ampliando las facultades de las autoridades migratorias, incrementando las redadas y reforzando la presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en distintas ciudades estadounidenses.
De acuerdo con reportes citados por diversos medios, entre el 25 de enero y el 17 de mayo de 2025 ICE registró un promedio de alrededor de 630 arrestos diarios.
Posteriormente, la Casa Blanca ordenó aumentar el ritmo de detenciones hasta 3.000 por día, mientras que para mediados de año los arrestos ya superaban las 2.000 aprehensiones diarias en algunas jornadas.
La estrategia migratoria también ha enfrentado una creciente resistencia en los tribunales. Organizaciones de derechos civiles y abogados especializados han promovido numerosas demandas contra ICE y el Gobierno federal por presuntas violaciones al debido proceso y abusos durante las operaciones de detención.
El Consejo de Relaciones Exteriores (CFR) señala que varios expertos consideran que algunas acciones de la administración han llevado al límite las facultades presidenciales y han generado preocupaciones sobre las garantías jurídicas de los migrantes.
Por su parte, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) documentó más de 1.200 incidentes relacionados con actuaciones de ICE durante 2025, incluyendo denuncias por perfilamiento racial, detenciones cuestionadas y posibles vulneraciones de derechos civiles. La organización sostiene que estas prácticas han derivado en múltiples litigios y en una creciente supervisión judicial sobre las operaciones migratorias.