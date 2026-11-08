Trump sobre su política de deportaciones masivas: ‘Fue demasiado dura’

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció que algunos aspectos de su política de deportaciones masivas de inmigrantes indocumentados resultaron “demasiado duros”, especialmente para sectores económicos que dependen de mano de obra extranjera, como la agricultura, la hotelería y el ocio.

El mandatario admitió públicamente que las redadas migratorias estaban retirando del mercado laboral a trabajadores con años de experiencia que eran difíciles de reemplazar, lo que abrió un debate sobre el impacto económico y social de su estrategia migratoria.

En junio de 2025, Trump señaló que agricultores y empresarios hoteleros le habían expresado preocupación porque las medidas de control migratorio estaban afectando gravemente sus operaciones.

En un mensaje publicado en Truth Social, el mandatario reconoció que la política migratoria “muy agresiva” estaba alejando a “trabajadores muy buenos y de largo tiempo”, cuyas plazas eran casi imposibles de cubrir.

Asimismo, prometió que su administración estudiaría cambios para proteger a determinados sectores económicos mientras continuaba con la expulsión de inmigrantes con antecedentes criminales.